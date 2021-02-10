TOKİ’den Çankırı Eldiven’e 99 konut ihalesi

Türkiye’nin toplu konut merkezi TOKİ, ihaleye çıktı; Çankırı Eldiven’in Cami Mahallesi’nde 99 adet konut yapıyor.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye’nin toplu konut merkezi TOKİ , ihaleye çıktı; Çankırı Eldiven ’in Cami Mahallesi’nde 99 adet konut yapıyor.

Yayımlanan ilana göre, 99 adet konutun yanı sıra 1 adet büfe inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi de ihale edilecek.

Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Konutlar konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak.

İhale ve teklif açma tarihi: 01.03.2021

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