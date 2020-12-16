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TOKİ'den gayrimenkul borcunu bitirerek tapu kaydını üzerine almayanlara uyarı

Tapu devir işlemlerini 30 gün içinde tamamlamayan vatandaşlara, gerekli hukuksal işlemlerin başlatılacağına ilişkin SMS ve posta yolu ile uyarı yazısı gönderildi.
TOKİ'den gayrimenkul borcunu bitirerek tapu kaydını üzerine almayanlara uyarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Topu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), gayrimenkul borcu bitmesine rağmen tapu kaydını üzerine almayan vatandaşlara, tapu devir işlemlerini 30 gün içinde tamamlamamaları halinde gerekli hukuksal işlemlerin başlatılacağına yönelik SMS ve posta yolu ile uyarı yazısı gönderdi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, ilgili bankalar aracılığıyla "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi" karşılığı satın alınmış, borcunun bitmesine rağmen tapu kaydını üzerine almayan vatandaşların, tapu devir işlemlerini 30 gün içinde tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Devir işlemlerini verilen tarih içerisinde tamamlamayan vatandaşlara, gerekli hukuksal işlemlerin başlatılacağına yönelik SMS ve posta yolu ile uyarı yazısı gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdaremize gelen birçok şikayette, '0531 678 61 …. No'lu telefon üzerinden arandıklarını ve arayan şahsın kendisini tapu merkezi olarak tanıttığı, tapu işlemlerini başlattıklarını ve vereceği IBAN numarasına para yatırmaları halinde işlemin tamamlanabileceği yönünde telefonlar aldıklarını beyan etmişlerdir. İdaremizce ilgili telefon numarası üzerinden yasal işlem başlatılacaktır. İdaremizce tapu devir işlemleri, banka şubeleri aracılığıyla yürütülmekte olup, telefon veya SMS ile iletişime geçilerek IBAN/hesap numarasına para yatırılması idaremizce istenmemektedir. Gelen telefon/SMS'lere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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