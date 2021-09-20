  • BIST 1.398,110
  • Altın 489,46
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,1200
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 22 °C
»

TOKİ'nin ikinci indirim kampanyası yarın başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacağı bildirildi.
TOKİ'nin ikinci indirim kampanyası yarın başlıyor

TOKİ Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının ikincisi de düzenlendi.

Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yarın başlayacak kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PTTBank'ta, pandemi döneminde 519 milyon işlem yapıldı 19 Eylül 2021 Pazar 12:50
  • En fazla ihracat yapan 1000 firmanın 426'sı İstanbul'dan19 Eylül 2021 Pazar 12:40
  • Konteyner dar boğazı ekonomik toparlanmayla büyürken, yerel üretim ivme kazanıyor19 Eylül 2021 Pazar 11:47
  • Türk Telekom, Türkiye'nin teknoloji hamlesine iki önemli imza ile destek verdi19 Eylül 2021 Pazar 10:33
  • Lübnan, IMF'den yaklaşık 1 milyar 140 milyon dolar teslim aldı18 Eylül 2021 Cumartesi 09:32
  • Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 52 büyüdü18 Eylül 2021 Cumartesi 09:31
  • Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı yapacak18 Eylül 2021 Cumartesi 09:30
  • TESK yeni ekonomi paketinden umutlu17 Eylül 2021 Cuma 15:03
  • ÖTV düzenlemesi sonrası indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayilere inceleme17 Eylül 2021 Cuma 14:00
  • Çay ailece toplandı, 100 milyon dolar üreticiye kaldı17 Eylül 2021 Cuma 12:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti