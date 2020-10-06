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TOKİ'nin ikinci indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu

Borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 indirim yapılacak.
TOKİ'nin ikinci indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisini 21 Ekim'de başlatıyor.

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, Başkanlık, borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik, geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için başlattığı indirim kampanyasının gelen yoğun talepler nedeniyle bu yıl ikincisini hayata geçiriyor.

Kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen alıcılar için yüzde 20 indirim yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 21 Ekim'de bankaya başvurabilecek.

Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da indirimden yararlanabilecek.

Buna göre, borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme üzerinden yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Son başvuru 19 Kasım
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için son başvuru tarihi 19 Kasım olarak belirlendi.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

"Taksidi 12 ay ve daha az kalan projeler kampanyadan yararlanamayacak"
Kampanya şartlarına göre, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2019 yılı haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 haziran sonu itibarıyla başlamış konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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