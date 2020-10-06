  • BIST 1.166
  • Altın 476,511
  • Dolar 7,7370
  • Euro 9,1199
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

TOKİ'nin indirim kampanyası 21 Ekim'de başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.
TOKİ'nin indirim kampanyası 21 Ekim'de başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara yönelik yeni indirim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında şunları kaydetti: 

"TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun." 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti06 Ekim 2020 Salı 09:53
  • İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü 06 Ekim 2020 Salı 09:52
  • Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı06 Ekim 2020 Salı 09:51
  • PETKİM Klor Fabrikasında HCL tankında sızıntı: 3 yaralı06 Ekim 2020 Salı 09:50
  • Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti06 Ekim 2020 Salı 09:49
  • BM, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi06 Ekim 2020 Salı 09:36
  • Ankara'da FETÖ'ye darbe üstüne darbe06 Ekim 2020 Salı 09:34
  • Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı06 Ekim 2020 Salı 09:33
  • İstinaf Ceren Damar Şenel cinayeti sanığına verilen cezayı uygun buldu06 Ekim 2020 Salı 09:30
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor06 Ekim 2020 Salı 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti