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TOKİ'nin indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) konut ve iş yeri sahipleri için 21 Eylül-19 Ekim tarihlerinde yapılan yılın ikinci indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi faydalandı.
TOKİ'nin indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi yararlandı

TOKİ'den edinilen bilgiye göre, 2020 yılı haziran sonuna kadar satışları yapılan ve taksitleri 2020 yılı haziran itibarıyla başlayan konut ve iş yeri sahipleri için yapılan yüzde 22 indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kampanyadan kısmi ödemelerle beraber 15 bin 313 vatandaş yararlandı. Kampanya kapsamında, 12 bin 434 kişi tüm borcunu kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

İndirim kampanyasından borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 2 bin 879 konut ve iş yeri alıcısı, yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 22 indirimden faydalandı.

Böylelikle kampanyaya katılan 15 bin 313 konut iş yeri alıcısının 12 bin 434'ü bütün borcunu, 2 bin 879 kişi de borcunun belirli kısmını ödedi.

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 94,42'si borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı. Kişisel tasarruflarla gelen borç kapatma, piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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