  • BIST 115.866
  • Altın 387,096
  • Dolar 6,8513
  • Euro 7,7329
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

TOKİ'nin indirim kampanyasından 19 bin 370 kişi yararlandı

Borcunu ödeyerek tapuya hemen sahip olmak veya borcunu kısmi ödemeyle kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için başlatılan indirim kampanyası başvuruları tamamlandı.
TOKİ'nin indirim kampanyasından 19 bin 370 kişi yararlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak veya borcunu kısmi ödemeyle kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği indirim kampanyasından 19 bin 370 kişi yararlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TOKİ'nin borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 6 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyasının başvuruları tamamlandı.

Kampanyadan, satışları 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlandı.

Vatandaşların bir kısmı borcunu ödeyerek tapusunu alırken, bir bölümü de kısmi ödemeyle borcunu kapattı.

Kısmi ödemeden 2 bin 188 vatandaş yararlandı
İndirim kampanyasında, bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için kısmi ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapılan peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanıldı.

Borcunun tamamını kapatamayan 2 bin 188 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları 86 milyon 172 bin liralık peşin ödemeyle yüzde 20 indirimden yararlandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, 17 bin 182 kişi de 1 milyar 79 milyon 102 bin 527 liralık borcunu kapatıp tapusunu almaya hak kazandı.

Buna göre, kısmi ödemelerle beraber kampanyadan 19 bin 370 vatandaş faydalandı, vatandaşlar toplam 1 milyar 165 milyon 274 bin liralık borcunu ödedi.

Kişisel tasarrufla 801 milyonluk borç kapatıldı
Kampanyaya katılan vatandaşların yüzde 68,76'sı, 801 milyon 229 bin liralık borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı. Kişisel tasarruflarla gelen bu para piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.

Ayrıca kampanyaya katılan vatandaşların yüzde 31,24'ü, 364 milyon 44 bin liralık borçlarını banka kredisi kullanarak gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent petrolün varili 42,84 dolar23 Haziran 2020 Salı 09:32
  • Yatırımcı Jim Rogers: Bitcoin'in değeri sıfır olacak22 Haziran 2020 Pazartesi 17:47
  • Benzin ve motorine zam!22 Haziran 2020 Pazartesi 17:41
  • Ankaralı oto galerici esnafından "taşınmak için süre" talebi22 Haziran 2020 Pazartesi 15:45
  • Bakan Albayrak: Tek yürek olduk, zoru başardık22 Haziran 2020 Pazartesi 15:30
  • TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi22 Haziran 2020 Pazartesi 13:22
  • Bakan Pekcan: AgriVirtual, Türkiye'nin yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı22 Haziran 2020 Pazartesi 12:35
  • Bakan Varank: Ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız22 Haziran 2020 Pazartesi 12:34
  • Hoşgörü kentinin endemik türü 'barış' EXPO 2021'in logosuna ilham oldu22 Haziran 2020 Pazartesi 11:45
  • Elektrik talebinde normalleşme başladı22 Haziran 2020 Pazartesi 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti