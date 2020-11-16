  • BIST 1.304
  • Altın 468,033
  • Dolar 7,6820
  • Euro 9,0993
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

TOKİ'nin indirim kampanyasından şimdiye kadar 9 bin 972 kişi yararlandı

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için hayata geçirilen indirim kampanyasına katılanların 8 bin 745'i borçlarının tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı.
TOKİ'nin indirim kampanyasından şimdiye kadar 9 bin 972 kişi yararlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için bu yıl ikincisini düzenlediği ve 19 Kasım'da sona erecek indirim kampanyasından şimdiye kadar 9 bin 972 kişi yararlandı.

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, Başkanlık, borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik, geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için 21 Ekim'de bu yılın ikinci yüzde 20 indirim kampanyasını başlattı.

Kampanyadan şimdiye kadar 9 bin 972 kişi yararlandı. Vatandaşların 8 bin 745'i borçlarının tamamını kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da başvuruda bulunabildiği kampanya kapsamında, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapılan peşin ödemelerde indirimden faydalanılabiliyor.

Bu kapsamda borcunun tamamını kapatamayan 1227 konut ve iş yeri alıcısı da yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 20 indirimden yararlandı.

Kampanyaya son başvuru 19 Kasım
Kampanyaya katılmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Kasım 2020 Perşembe gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Kampanya şartlarına göre, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2019 yılı haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 haziran sonu itibarıyla başlamış konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Ayrıca kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özel sektörün yurt dışı kredi borcu eylülde azaldı16 Kasım 2020 Pazartesi 10:37
  • Borsa haftaya rekorla başladı16 Kasım 2020 Pazartesi 10:13
  • Hazır giyimde ihracat hedefi 2019'u yakalamak16 Kasım 2020 Pazartesi 10:03
  • Drone pazarının 2030'larda 92 milyar dolara erişmesi bekleniyor16 Kasım 2020 Pazartesi 10:03
  • Kamu-özel iş birliği projelerinin geleceği Kovid-19 sonrası parlak16 Kasım 2020 Pazartesi 10:02
  • Yurt içi piyasalarda bu hafta gözler Merkez Bankasında olacak16 Kasım 2020 Pazartesi 10:01
  • Benzine bu gece indirim geliyor16 Kasım 2020 Pazartesi 09:43
  • Dolar ve Euro'da son durum16 Kasım 2020 Pazartesi 09:43
  • Yurt içi piyasalarda bu hafta gözler Merkez Bankasında olacak16 Kasım 2020 Pazartesi 09:39
  • Kamu-özel iş birliği projelerinin geleceği Kovid-19 sonrası parlak15 Kasım 2020 Pazar 13:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti