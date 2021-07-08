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Tokyo 2020 Olimpiyatları seyircisiz düzenlenecek

Japonya'da 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyatları, koronavirüs delta varyantı nedeniyle seyircisiz olarak yapılacak.
Tokyo 2020 Olimpiyatları seyircisiz düzenlenecek

Japonya hükümeti, koronavirüs vakaları nedeniyle Tokyo’da ağustos ayı sonuna kadar olağanüstü hal ilan ederken, Tokyo Olimpiyatları'na da seyirci alınıp alınmayacağı merak konusuydu. Bugün bir açıklama yapan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, delta varyantının yayıldığı Tokyo’nun başka bir enfeksiyon dalgasının kaynağı olmasını önlemenin gerekli olduğunu belirterek, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

Öte yandan Tokyo Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa da, "Tokyo'daki olimpiyat oyunları seyircisiz yapılacak. Olağanüstü hal ilan edilmeyen diğer yerler için ise görüşmeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

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