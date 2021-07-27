  • BIST 1.358,040
  • Altın 496,31
  • Dolar 8,5600
  • Euro 10,0900
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 29 °C
»

Tokyo 2020'de boks maçında 'kulağı ısırma' teşebbüsü

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, boks maçında Faslı Youness Baalla, Yeni Zelandalı rakibi David Nyika'nın kulağını ısırmaya teşebbüs etti.
Tokyo 2020'de boks maçında 'kulağı ısırma' teşebbüsü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden olimpiyatlarda, son 16 turu ön eleme ağır sıklet boks maçında yaşanan tatsız bir olay, mücadelenin önüne geçti.

Faslı boksör Baalla, maçın üçüncü ve son raundu sırasında rakibi Nyika'nın kulağını ısırmak için teşebbüste bulundu. Son anda kafasını kaçıran Nyika ise bu eylemden fiziksel zarar görmeden kurtuldu.

Müsabakayı 5-0 kazanarak üst tura kalan Nyika, maç sonu yaptığı açıklamada, hakemin bu olayı görememesinin talihsizlik olduğunu belirterek, "Hakem bize çok yakın olmasına rağmen rakibimin bu eylemini bence göremedi. Kulağımı ağzına almayı başaramadı. Bunun için şanslıyım." dedi.

Yaşanan bu olay, ABD'li boksörler Mike Tyson ile Evander Holyfield arasında 1997 yılında yaşanan maçı hatırlattı. New York kentindeki Madison Square Garden'da oynanan ağır sıklet şampiyonluk maçında Tyson, rakibi Holyfield'ın kulağını ısırarak koparmış ve mücadeleden diskalifiye edilmişti. Bu olayın ardından Tyson'ın boksörlük lisansı, 15 aylığına iptal edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karşıyaka'da yeni transfer27 Temmuz 2021 Salı 13:28
  • Wayne Rooney oyuncusu Jason Knight'ı sakatladı27 Temmuz 2021 Salı 11:59
  • Trabzonspor'lu Nwakaeme: Hedefimiz sezona iyi başlamak27 Temmuz 2021 Salı 11:24
  • NicoIas Bruno Halkbank’ta27 Temmuz 2021 Salı 11:16
  • Yasemin Ecem Anagöz, 3'üncü turda27 Temmuz 2021 Salı 10:47
  • Boksta Busenaz Sürmeneli'den tarihi galibiyet27 Temmuz 2021 Salı 10:23
  • Beşiktaş Başkanı Çebi'den transfer açıklaması27 Temmuz 2021 Salı 10:15
  • Galatasaray Avrupa'da 290. maçına çıkıyor27 Temmuz 2021 Salı 09:36
  • Tokyo 2020'de yeni başarı hikayeleri yazılıyor27 Temmuz 2021 Salı 09:01
  • Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'ya doğum günü kutlaması26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti