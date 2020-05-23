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'Tokyo Olimpiyatları ancak 2021'de gerçekleşebilir. Yeniden erteleyemeyiz'

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Koordinasyon Komisyonu Başkanı Coates, yeni tip koronavirüsün aşısı bulunsa dahi ertelenen Tokyo Olimpiyatlarının 2021'in ötesinde düzenlenmeyeceğini bildirdi.
'Tokyo Olimpiyatları ancak 2021'de gerçekleşebilir. Yeniden erteleyemeyiz'

Japonya'dauUlusal basında çıkan haberlere göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo oyunlarının akıbetine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu.

Ev sahibi Japonya'nın olimpiyatları 2021 yazında organize edip edemeyeceğine ilişkin Ekim ayında kritik bir tespit süreci yaşanacağını kaydeden Coates, Tokyo'ya birçok ülkeden çok fazla sayıda insan akışının meydana geleceğini ve bu durumun olimpiyat organizatörlerini büyük problemlerle karşılaştıracağını belirtti.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 100’e ulaştığı kendi ülkesi Avustralya'dan örnek veren Coates, ¨Brezilya'da bir günde yaşanan yeni vaka 10 bin. Salgınla mücadelede çok az sayıda ülke bizim kadar ilerlemiş durumda.¨ dedi.

Coates, ¨Tokyo Olimpiyatları ancak 2021'de gerçekleşebilir. Yeniden erteleyemeyiz. Varsaymak zorundayız ki bir aşı olmayacak, olsa bile, dünya etrafında herkesle paylaşmaya yeterli olmayacak.¨ ifadelerini kullandı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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