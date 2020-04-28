Tokyo Olimpiyatları bir kez daha iptal edilebilir

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiroo, koronavirüs (corona virüs) salgınının gelecek yıl da tehdit oluşturması halinde Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilebileceğini söyledi.

Japonya'nın Nikkan Sports yayın organına konuşan Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiroo Mori, ülkede etkisini sürdüren Kovid-19 nedeniyle gelecek yıla ertelenen oyunların son durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mori, kendisine yönetilen "2021'de de virüsün etkisi devam ederse oyunlar 2022'ye ertelenir mi?" sorusuna, "Hayır, böyle bir durumda iptal edilir." cevabını verdi.

Olimpiyatların daha önce savaş döneminde ertelendiğini anımsatan Mori, Kovid-19'un görünmez bir düşman olduğunu belirtti. Mori "Virüs başarılı şekilde kontrol altına alınırsa gelecek yaz oyunlarımızı düzenleriz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.