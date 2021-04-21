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Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19'a karşı sporcular günlük tükürük testine girecek

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için sporculara günlük tükürük testi uygulanacağı bildirildi.
Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19'a karşı sporcular günlük tükürük testine girecek

Kyodo ajansının Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Temmuz'daki turnuvada sporculara uygulanacak test sıklığında değişikliğe gidilecek.

Şubat'ta yayımlanan yönetmelikte duyurulan asgari 4 günde bir test uygulama yerine, salgının yayılan varyantlarına karşı sporcular her gün tükürük testine tabi tutulacak.

Periyodik tükürük testleri, numune takası gibi hileli davranışlara karşı, doping testlerinde uygulandığı gibi gözetim altında gerçekleştirilecek.

Uygulamanın kapsamlı detayları, ay sonu yayımlanacak olimpiyat yönetmeliğinin ikinci baskısında duyurulacak.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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