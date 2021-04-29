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Tokyo Olimpiyatlarının Kovid-19 nedeniyle seyircisiz düzenlenmesi gündemde

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, temmuzda başlaması beklenen turnuvanın, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilebileceğini açıkladı.
Tokyo Olimpiyatlarının Kovid-19 nedeniyle seyircisiz düzenlenmesi gündemde

Turnuvanın 5 düzenleyici tarafı Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Japonya hükümeti, Tokyo Valiliği ile organizasyon komite temsilcileri çevrim içi toplantıda buluştu.

Burada konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, Kovid-19 vakalarının artış trendine dikkati çekerek, Tokyo Oyunlarını "seyirci olmaksızın" düzenleme ihtimaline değindi.

Müsabaka noktalarında mümkün olduğu kadar çok izleyici görmek istediklerini belirten Haşimoto, halihazırdaki salgın durumu göz önüne alındığında, bunun "oldukça zor" olduğunu söyledi.

Haşimoto, "Eğer ki salgın durumu sağlık sistemine sorun oluşturacak şekle evrilirse, güvenliğe en yüksek önemi vermek adına, 'hiç seyirci olmadan' yolumuza devam edebiliriz." diye konuştu.

IOC Başkanı Thomas Bach ise Kovid-19 önlemlerini tam kapasiteli uygulayacaklarını belirterek, "IOC, Tokyo Olimpiyatlarının başarılı ve güvenli şekilde düzenlenmesi için tam kararlılığa sahiptir." dedi.

Oyunları deniz aşırı seyircisiz düzenleme kararını daha önce açıklayan taraflar, salgının durumuna göre Japonya içinden seyirci kabul edilmeye yönelik son kararın haziranda verilmesinde mutabakat sağladı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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