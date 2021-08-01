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Tokyo'da teniste tek erkeklerde Alexander Zverev şampiyon oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde teniste tek erkekler kategorisinde Alman Alexander Zverev altın madalya kazandı.
Tokyo'da teniste tek erkeklerde Alexander Zverev şampiyon oldu

Ariake Tenis Sahası'nda merkez kortta oynanan final maçında dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev, dünya 25 numarası olan Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Karen Khachanov ile karşılaştı.

Alman sporcu, baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak 6-3 ve 6-1'lik setlerle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla altın madalya Zverev'e gümüş madalya ise Khachanov'a gitti.

Bronz madalyayı ise dünya 1 numarası Novan Djokovic'i yenen İspanyol Pablo Carreno Busta almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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