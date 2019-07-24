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Tolga Zengin'e sürpriz talip

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş ile yollarını Tolga Zengin'le büyük ölçüde anlaştı.
Tolga Zengin'e sürpriz talip

Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyerek boşa çıkan tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin'e  Gazişehir Gaziantep talip oldu. Kaleci hattını güçlendirmek isteyen Kırmızı-Siyahlıların, 35 yaşındaki kaleciyle imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Gaziantep ekibinin 1+1 yıllık sözleşme teklifine yeşil ışık yakan Tolga Zengin'in Birinci Lig'e yükselen Karagümrük'le de görüşme halinde olduğu ancak, Süper Lig'de kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

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