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Tonga'da İlk Kez Covid-19 Vakası Görüldü

Pasifik Okyanusu’nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga’da, ilk yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının kaydedildiği açıklandı.
Tonga'da İlk Kez Covid-19 Vakası Görüldü

Radyo Yeni Zelanda’daki habere göre, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinden Tonga'ya dönen bir kişiye yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine ülkesindeki ilk COVID-19 vakasının kaydedildiğini duyuran Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa, testi pozitif çıkan yolcunun çarşamba günü Christchurch’den uçakla gelen ve otelde karantina altına alınan 215 yolcu arasında olduğunu söyledi.

Başkent Nuku'alofa'daki Tanoa Otel'de hala tecrit altında tutulan yolcuyla aynı uçakla gelen diğer yolcuların, başka bir tesise nakledilerek 21 gün karantinada tutulmaları bekleniyor.

Uçaktaki yolcuların çoğunun mevsimlik işçiler ve Tonga Olimpiyat Takımı'nın sporcularından oluştuğunu açıklayan Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, testi pozitif çıkan kişinin Pfizer aşısı ile tam aşılandığını ve Tonga'ya gitmeden önce yapılan testinin negatif çıktığını aktardı.

Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı da vakanın kaynağının doğrulanması için Tonga'daki yetkililerle çalıştıklarını bildirdi.

Yeni Zelanda'nın kuzeydoğusunda yaklaşık 170 adadan oluşan 107 bin nüfuslu Tonga’da, COVID-19 aşısının çift dozunu da yaptıranların oranı yüzde 31, tek dozunu vurduranların oranıysa yüzde 48.

Sınırlarını kapatarak bugüne kadar COVID-19’dan korunmayı başaran Tonga'da, virüsün yayılması durumunda yeteri kadar güçlü olmayan sağlık sisteminin salgınla başa çıkmakta zorlanacağı belirtiliyor.

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