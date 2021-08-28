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Tonlarca saman balyası ile TIR yangında küle döndü

BURDUR’da saman balyası satış alanında çıkan yangında yaklaşık 200 ton balya saman ve park halindeki TIR küle döndü. İş yeri sahibi Mutlu Köksal, "Burada 7-8 TIR saman vardı, tamamen yandı. TIR da arkadaşımındı, bugün almıştı" dedi.
Tonlarca saman balyası ile TIR yangında küle döndü

Burdur Hayvan Pazarı’nın bulunduğu Milli Egemenlik Caddesi üzerinde Mutlu Köksal'a ait saman balyası satış alanında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahale etmesine rağmen alevler diğer alanlara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, iş makinesi ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş makineleri de yangının başka alana sıçramaması için yangının önünü kesmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını 2 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alırken, polis ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

İş yeri sahibi Mutlu Köksal, yaklaşık 200 ton saman balyasının yandığını dile getirdi. Köksal, "Burada 7-8 TIR saman vardı. 200 ton saman vardı, tamamen yandı. Yanan TIR da arkadaşımındı, bugün almıştı İzmir'den; buraya koymuştu, o da yandı" dedi.

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