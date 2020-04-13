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Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?TRT’nin yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm’de gördüğümüz Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?

Kurtuluş savaşının önemli isimi Topkapılı Cambaz Mehmet, ismi pek bilimesede TRT'nin yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm'de Cambaz Mehemet'i bilmeyenler için merak konusu oldu. Peki Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?
Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?TRT’nin yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm’de gördüğümüz Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde gördümüz Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?

Topkapılı Cambaz Mehmet Beyin aldığı eğitim ve ailesi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Çanakkale Savaşları sırasında Mustafa Kemal'ın birliğinde savaştı ve bizzat onun tarafından çavuşluğa yükseltildi. Topkapılı Cambaz Mehmet İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından fiilen işgali sürecinde ortaya çıkan gizli gruplar içerisinde yer aldı. Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a geldiğinde Topkapılı Cambaz Mehmet Bey ile Pera Palas'ta ve Şişli'deki evde görüşmeler yaptı. Mustafa Kemal onunla yaptığı görüşmede, önce Mim Mim Grubu'nun İstanbul'da iyice örgütlenmesini, sonra da depoladığı silah ve cephane ile vatan için savaşacak herkesi Anadolu'ya geçirmesini istemiştir. Ayrıca Topkapılı Cambaz Mehmet, İstanbul'u işgal etmiş olan İngiliz Kuvvetlerinin Komutanı General Harrington'un makam otomobilini de çalar. Akşehir'e kadar sürer ve orada Mareşal Fevzi Çakmak'a teslim eder. Bu otomobil, Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya makam aracı olur.

Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?

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İşgalden sonra birkaç arkadaşı ile birlikte Şehremini Teşkilatı'nı kurdu. Şehremini Teşkilatı'nın kurucularından olduğu gibi aynı zamanda Karakol Cemiyeti'nin 1 Numaralı Topkapı Karakol Grubu üyelerindendi. Teşkilatta "Demir" takma adını kullandı. İstanbul'da Mustafa Kemal Paşa'nın talimatları doğrultusunda çalıştı. 1921 yılı başlarında Erkân‐ı Harbiye‐i Umûmiye Reisi Fevzi Paşa, İstanbul grupları içerisinde istihbarat faaliyetleri ile ilgilenerek, yeni bir oluşum meydana getirmesi için eski Teşkilat‐ı Mahsusa Reisi ve Müdafaa‐i Milliye Teşkilatı mensuplarından Hüsamettin Bey’i görevlendirdi. Fevzi Paşa'nın emriyle harekete geçen Hüsamettin Bey, onunla görüşerek bu konuda onun kurduğu Şehremini Teşkilatı kadrosundan yararlanma yoluna gitti. Böylece kurulan yeni grup, daha geniş ve tanınmış olan Müdafaa‐i Milliye Teşkilatı'nın yalnız baş harflerini kullanarak Mim Mim Grubu adını aldı.

Topkapılı Cambaz Mehmet kimdir?

Erkân‐ı Harbiye‐i Umumiye Riyaseti tarafından 10 Mart 1922 tarihinde Takdirname ile taltif edildi. TBMM, 24 Haziran 1924 tarihli oturumunda “Hidemat‐ı Vataniye” tertibinden aylık 1500 Lira maaş bağlanmasını kararlaştırdı. Ancak Topkapılı Cambaz Mehmet Bey; “Ben bir şey yapmadım. Vatanım için Mustafa Kemal Paşam için üzerime düşen görevi yerine getirmeye çalıştım. Hizmetleri gerçekleştiren arkadaşlardır” diyerek, bu maaşı kabul etmedi ve Kızılay'a bağışladı. TBMM'nin 15 Şubat 1926 tarihli kararıyla beyaz şeritli İstiklâl Madalyası ile taltif edildi.

Topkapılı Cambaz Mehmet'in ölümüne kadar her zaman siyasetin de içinde olmuştur. 1 Haziran 1932 tarihinde oturduğu apartmanda dört gün önce çıkan yangında yaralandı, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. 4 Haziran 1932 tarihinde yapılan cenaze törenine İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ, Cumhuriyet Halk Fırkası İstanbul İl Başkanı Cevdet Kerim İncedayı ve şehrin ileri gelenlerinin katıldı.

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