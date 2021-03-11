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Toplanan atıklar, canlıların besin kaynağı oluyor

Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte faaliyete başlayan personel yemekhanesinde toplanan atıklar, canlıların besin kaynağı oluyor.
Toplanan atıklar, canlıların besin kaynağı oluyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediye iç hizmetlerimizde hayata geçirdiğimiz sıfır atık çalışmaları kapsamında personel yemekhanesi ve hizmet birimlerimizdeki çöp kutularını kaldırdık. Yemekhanemizde atıkların yerinde ayrıştırılması yöntemini yeniden uygulamaya başladık. Artık Keçiören Belediyesi’ne çöp kamyonu girmiyor. Cam, plastik ve kâğıt atıkları kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırıyoruz. ”dedi.

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Geri dönüşümü hizmet içi alanda yaygınlaştırdıklarını ve belli bir sistematiğe oturttuklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Personelimizi geri dönüşüme teşvik ediyoruz. İş yerinde uyguladıkları ayrıştırmayı evlerinde de yapmaları konusunda belli aralıklarla bilgilendirme yapıyoruz. Şuanda belediyemizde çöp yok, geri dönüştürülebilir atık var. Geri dönüşüm atık kutularını da görevlilerimiz gün içerisinde düzenli olarak kontrol edip gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriliyor.” ifadelerini kullandı.

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