Toplanan domateslerin salçaya dönüşümü başladı

Başkentli kadınlar, bugünlerde bahçelerinden topladıkları domatesleri çeşitli işlemlerden geçirerek odun ateşinde sofraların vazgeçilmezi salçaya dönüştürüyor.

Başkentli kadınlar, bugünlerde sofraların vazgeçilmezi, yemeklere tat veren salça yapımına başladı. Organik domates salçası yapımı için bugünlerde yoğun bir mesai harcayan hanımlar, tarladan topladıkları domatesleri temizleyip dilimledikten sonra salamurlanmaya bırakıyor. 3 gün kovada salamurlanan domatesler kevgir yardımıyla ezilerek suyu çıkartılıyor.

ODUN ATEŞİNDE KAYNATILIYOR

Çıkartılan domates suyu kalın bez torbalara konularak süzülmesi için bir gece bırakılıyor. Büyük kazanlarda odun ateşinde yaklaşık 5 saat kaynatılarak koyulaşan domates suyu, tuzu eklenip salçaya dönüştükten sonra kavanozlara dolduruluyor. Ev yapımı salça ile doldurulan kavanozlar soğumaya ve dinlenmeye bırakılıyor.

BİRÇOK AŞAMADAN GEÇİYOR

Çubuk’ta ev yapımı salça yapan Gülsem Acar, kendi ellerinden çıkan salçanın fabrikasyon ürünlerden daha sağlıklı ve bereketli olduğunu kaydetti. Ev yapımı salçanın zahmetli bir iş olduğunu kaydeden Acar, “Salça deyip geçmemek lazım. Kaç aşamadan geçtikten sonra salça oluyor. Yaz sonunda yani Eylül ayında domatesleri bahçelerden toplarız.Domatesleri yıkayıp daha sonra büyüklüğüne göre ikiye, dörde bölerek tuzlayıp, birkaç gün kovalarda salamurlanması için bekletiriz” dedi.

SALAMURLUK EKŞİLİK KATIYOR

Salamurlamanın önemine dikkat çeken Acar, “Salamurlanan domatesler biraz ekşi bir tat alır, ardından kevgir yardımıyla ezerek suyunu çıkartırız. Kalın bez torbalara domates suyunu koyarak bir gün süzmesi için bekleriz. Ardından o suyu kazanlarda kaynatırız. Dibi tutmaması için tahta kaşıkla sürekli karıştırırız. Koyulaşana kadar kaynadıktan sonra cam kavanozlara doldururuz” ifadelerini kullandı.

ZAHMETLİ BİR İŞ

Kendi ürünlerinden ve kendi ellerinden bin bir zahmetle çıkan salçanın fabrikasyon ürünlere göre daha lezzetli olduğunu dile getiren Acar," Emeği bir hayli zor. Kendi yaptığımız ve içine ne koyduğunu bildiğimiz salçayla yaptığımız yemekler daha lezzetli oluyor. Yemeğin içine katkı maddeli bir şey atmadığımızdan emin oluyoruz. Bu bile yemeği yerken ayrı bir keyif veriyor” diye konuştu.

250 KG DOMATESTEN 25 KG SALÇA ÇIKIYOR

Ev hanımı Acar, bir yıl boyunca yetecek salça yaptıklarını söyleyerek şunları anlattı: “Fabrikasyon salça almamak için biraz çok yapıyoruz ki bir yıl rahatça yetsin diye. Domatesin kalitesinde göre 250 kilogram domatesten aşağı yukarı 25 kilogram salça çıkıyor."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-