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Toplanan mahsuller, hizmet içi ihtiyaçlarda karşılanıyor

Keçiören Belediyesi, hizmet içi ihtiyaçların karşılanması için Bağlum’daki organik bostandan toplanan mahsulleri belediye ait personel yemekhanesinde kullanmaya devam ediyor.
Toplanan mahsuller, hizmet içi ihtiyaçlarda karşılanıyor

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkemiz, verimli toprakları ve dört mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretimi için büyük bir nimet. Biz de Keçiören Belediyesi olarak ilçemize bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için sağladığımız fide ve tohum desteklerinin ardından belediye olarak organik tarımsal üretim yapmaya başladık. Organik üretim yaptığımız bostanımızdan elde ettiğimiz mahsullerimizi yemekhanemizde kullanıyoruz.” dedi.

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ÖRNEK TARIMSAL ÜRETİM
Keçiören Belediyesi, dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla birlikte önem kazanan gıda ihtiyacı için örnek tarımsal üretim yapıyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde organik tarımı teşvik etmek için fide ve tohum desteği sağlayan Keçiören Belediyesi, kendi bünyesinde Bağlum’da bin metrekarelik alana kurulan bostandan mahsul almaya ve belediyeye ait personel yemekhanesinde kullanmaya başladı. 

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“ÇİFTÇİMİZE DESTEK SAĞLADIK”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok domates, biber, hıyar, kavun ve patlıcan üretiminin yapıldığı bostandan toplanan ürünlerin belediye yemekhanesinde kullanılmaya başlandığını belirtirken, bu sayede hem tasarruf sağlandığını hem de tarımsal üretim için örnek bir uygulamanın hayata geçirilmiş olduğunu kaydetti. Altınok, “İlçemize bağlı Sarıbeyler, Güzelyurt, Kösrelik ve Çalseki köylerinde  organik tarımsal üretimi teşvik ettik. Bu kapsamda buradaki çiftçilerimize ücretsiz tohum, sebze ve meyve fidesi dağıttık. Keçiören’deki tarımsal üretim Türkiye’ye örnek olacak.” ifadelerini kullandı.

“ATA TOHUMA SAHİP ÇIKMALIYIZ”
Pandemiyle birlikte Türkiye ve dünyada artan gıda ihtiyacına da parantez açan Altınok, şunları söyledi:
“Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Tohumlarımızın geleceğe taşınması konusunda çiftçilerimize büyük sorumluluk düşüyor. Hem sağlığımız için hem de kazanç sağlamak için genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artırmalıyız.”

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