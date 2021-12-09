Toplantı bitti! Asgari ücrette ilk rakamlar geldi

Asgari ücret için bekleyiş devam ediyor. Bugün asgari ücret zammı için yapılan 3'üncü toplantı bitti. Toplantı sonrası istenen rakamlar açıklandı.TİSK 3100 TL teklif ederken TÜRK-İŞ 3900 TL teklif etti. Görüşmeler 4'üncü toplantıya kaldı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTIYA KALDI

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, yeni asgari ücretin belirlenmesinin 4. toplantıya kaldığını açıkladı.

Önder, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "2. toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. Türk-İş ve TİSK'in itirazları var. Daha farklı ücretler belirliyoruz deniyor Türk-İş tarafından. TİSK 3 bin 100 olarak uygun buluyor. Türk-İş 3 bin 900 liranın altına düşmez diyor. Asıl asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde konusunda mutabakata varıldı. Gerçekleşmiş enflasyonu önerdi TİSK, Türk-İş ise refah payı ekleyelim dedi. Son toplantı tarihini kendi aramızda analiz edip belirleyeceğiz. Net bir tarih belirleyemedik." ifadelerini kullandı.

Önder, "Bu sene ilk defa 3. toplantıyı bu kadar erken yaptık. 4. toplantı karar toplantısı olacak. Ama işçi ve işveren temsilcilerimizle dialoglar sürüyor. Son toplantı için 3 tarafa da uygun olan tarihte size açıklayacağız. Sıkışık bir takvimimiz var. Ama geçmiş yıllara göre daha erken açıklanacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

TÜRK-İŞ: BÜYÜMEDEN REFAH YAPI ALACAK BİR ASGARİ ÜCRET

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ise "Zor bir süreç yaşıyoruz. Umuyoruz ki içinde bulunduğumuz şartlar içinde sıkıntıların giderileceği bir asgari ücret olsun istedik. Geldiğimiz nokta aynı değil. İşverenle uyuşmazlıkları gideremedik. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile bizim yaşadığımız enflasyon arasında fark var. Son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon ve günlük fiyatların 2 defa değişmesi dar gelirli insanlarımızı zora sokuyor. Yaşanan enflasyon... Büyümeden de refah payı alarak asgari ücret bekliyoruz. Değerlendirmelerimiz geçerlidir. Çok ifade edilen çalışanların refah seviyesinin artacağı asgari ücret bulamadık. 415 kalem üzerinden TÜİK değerlendirme yapıyor. Ana kalemler 30 civarında gıda konut elektrik su eğitim kültür ele alındığında yüzde 50'den fazla arttığı görülüyor. Bu oranlara yakın oranların olması gelir dağılımı adaletsizliğini önleyecek rakama ulaşmaktı amacımız." ifadelerini kullandı.

TİSK: 3160 TEKLİF ETMEDİK

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da "Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. 3 konuda mutabakata vardık. Umarım dengeli, adil bir ücret tespit ederiz. Asgari ücrette 3160 TL gibi bir teklifimiz olmadı. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi

TİSK BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL: 10 BİNLERCE VERİ İNCELENİYOR

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol "Bizim için önemli bir süreç. Çok meşaketli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz." dedi.

VERGİ İNDİRİMİ VEYA TEŞVİK KONUSU BELİRLEYİCİ OLACAK

Komisyonda herhangi bir rakam önerisi olmadığına dikkati çeken Akkol, “Bazen bizlere düşük veya yüksek gelen farklı farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Özellikle vergi indirimi veya teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek üçte imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda rakam zikredilmedi" dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRETTE 3 SENARYO

İşçi ve işveren cephesinde ortak beklenti vergilerin kaldırılması olarak öne çıkarken bu talebinin hayata geçmesi halinde birkaç senaryonun çıkması söz konusu olacak.

- Eğer asgari ücret net 3.500 TL olarak belirlenir, asgari ücretlilerden gelir vergisi alınmaması ve damga vergisinin kaldırılması kararlaştırılırsa, asgari ücretlinin eline geçecek net rakam yıl boyunca 3.500 TL, asgari ücretin işverene maliyeti ise 4.838,29 TL olacak. Ancak işverenin devlete ödemesi gereken gelir vergisinin, işçiye ödenmesi yönünde bir düzenleme yapılırsa bu durumda işçinin eline geçecek net rakam 4.025 TL'ye, asgari ücretin işverene maliyeti de 5.363,29 TL'ye yükselecek.

- Asgari ücret net 3.750 TL olarak belirlenir, gelir vergisi alınmaması ve damga vergisinin kaldırılması kararlaştırılırsa, asgari ücretlinin eline geçecek net rakam yıl boyu 3.750 TL, asgari ücretin işverene maliyeti ise 5.184,1 TL olur. Ancak işverenin devlete ödemesi gereken vergi işçiye ödenirse bu durumda işçinin eline geçecek net rakam 4.312,5 TL'ye, asgari ücretin işverene maliyeti de 5.746,6 TL'ye yükselecek.

- Asgari ücret net 4.000 TL olarak belirlenir ve vergi alınmazsa net rakam yıl boyu 4.000 TL, asgari ücretin işverene maliyeti ise 5..529 TL olur. Ancak işverenin devlete ödemesi gereken gelir vergisinin, işçiye ödenmesi yönünde bir düzenleme yapılırsa bu durumda işçinin eline geçecek net rakam 4.600 TL'ye, asgari ücretin işverene maliyeti de 6.129 TL'ye yükselecek.

4.000 TL'nin maliyeti 6.133 liraya çıkıyor

Asgari ücret AGİ dahil 3.500 TL, 3.750 TL veya 4.000 TL olursa işçinin eline geçecek net rakam yıl boyunca değişebilecektir. Yalnızca bekar asgari ücretlinin eline geçecek net rakam yani 3.500 TL ya da 3.750 TL yıl boyu korunacaktır. Asgari ücretin AGİ dahil 3.500 TL olarak belirlenmesi halinde asgari ücretin işverene maliyeti 5.312,18 TL, 3.750 TL olarak belirlenmesi halinde ise işverene maliyeti 5.723,43 TL, 4.000 TL olarak belirlenmesi halinde 6.133 TL olarak gerçekleşecek.