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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-TRAFİK ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında vatandaşlar ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi.
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

stanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Anadolu yakasında belirlediği kontrol noktalarında toplu aşıma araçlarını durdurarak denetim yaptı. Durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetlendi. Ayrıca toplu taşıma araçlarının kapasitesinin dışında yolcu bindirip bindirmediği de kontrol edildi.

Maltepe'deki denetim noktasında durdurulan ve fazla yolcusu olan minibüsün sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan sürücü Metin Turan "Çalışsak bir türlü çalışmasak bir türlü daha bugün başladım işe. Ayakta bir tane yolcum vardı, ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum, polis abilerin insafına kalmış" dedi. 

Minibüsteki yolculardan Kenan Tanselen "Yolcuları aşağıda boşaltıyorlar. Birkaç kişi indirdiler aşağıda, araçtaki birkaç kişi de inmek istemedi. 2,50 TL için insanların canını tehlikeye atıyorlar. Polisin çevirme yaptığını haber alınca 'abi lütfen aşağı inin' diyorlar. Kendisi maske takmıyor. Arabada devamlı karşılaştığımız şeyler bunlar" diye konuştu

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

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