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Toplu taşıma araçlarındaki hijyen endişesi

Salgın hastalıklarının arttığı son günlerde bazı otobüslerin sabahın ilk saatlerinde dahi kirli gelmesi vatandaşın endişelenmesine neden oluyor. Vatandaşlar ilgililerden toplu taşımada temizliğe dikkat etmelerini istiyor.
Toplu taşıma araçlarındaki hijyen endişesi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüsü sonrasında toplu taşıma araçlarındaki hijyen konusu bir kez daha gündeme geldi. Okurlarımız tarafından gazetemize gönderilen fotoğraflarda bazı bölgelerdeki EGO otobüslerinin sabahın ilk saatlerinde dahi temizlenmeden sefere çıkması vatandaşın tepkisini çekiyor. Salgın hastalıkların arttığı şu günlerde vatandaşlar toplu taşıma araçlarındaki hijyene daha dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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SEFER SONU TEMİZLENMİYOR MU?

Fotoğrafları Mamak’ta ikame eden bir okurumuz gazetemize göndererek endişelerini dile getirmemizi talep etti.

Fotoğrafları, Mamak otobüslerinde farklı günlerde günün ilk saatlerinde çektiğini belirten okurumuz endişelerini şöyle belirtiyor: “Özellik ile Mamak bölgesinde bazı EGO otobüsleri sabahın ilk saatlerinde dahi temizlenmemiş bir şekilde sefere çıkıyor. Birçok vatandaş da bundan şikâyetçi. Bazı otobüsler o kadar kirli oluyor ki akla bu otobüsler sefer sonu temizlenmiyor mu sorusunu getiriyor.”

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BUGÜNLERDE DAHA DİKKATLİ OLUNMALI

“Salgın hastalıkların arttığı bu son günlerde otobüs temizliğine dikkat edilmesi bizler için çok önemli. Gün içerisinde binlerce vatandaş bu araçları kullanıyor. Öğrenciler her gün okullarına gitmek için otobüsleri tercih ediyor. Yetkililerden talebimiz bu konuda özellikle şu günlerde daha dikkatli davranmaları ve bizlerin mağdur olacağı bir ortama sebebiyet vermemeleri.” 

ÖHO’DA HİJYEN MUAMMA

Bazı okurlar ise belediyeye ait halk otobüslerinin hijyen durumunun özel halk otobüslerine göre daha iyi olduğunu, kendilerini endişelendiren konunun ise özel halk otobüsleri olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar, “EGO’daki otobüslerin genel olarak birçoğu hem bakımlı hem hijyen durumu daha iyi ama özel halk otobüslerinin birçoğu bakımsız. Bazı otobüslerde tutmaçlar dahi yok, hepsi kopmuş. İçleri ne kadar temizleniyor bilinmiyor. Cam kenarları dahi kirli oluyor, oturduğunuzda kolunuzu yaslayamıyorsunuz. Salgınların arttığı şu günlerde denetimler artırılsın” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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