Toplu taşımada "işaret dili" eğitimi verilecek

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, işitme engelli vatandaşların ulaşım sırasında yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için 4 bin personele işaret dili eğitimi verildiğini açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi işbirliği ile hayata geçirilen "İşaret Dili Öğreniyorum" projesinin lansman toplantısı yapıldı. İşitme engelli vatandaşların ulaşım sırasında iletişimle ilgili yaşadığı sıkıntıların giderilmesine yönelik hayata geçirilen projede 4 bine yakın personele işaret dili eğitimi verildi. Toplu taşıma araçlarındaki bilgi ekranlarında da 8 hafta boyunca vatandaşların işaret dili öğrenebilmesi için eğitim videoları gösterilecek.

EĞİTİMLER İNTERAKTİF ORTAMDA VERİLDİ

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş programda yaptığı konuşmada proje hakkında bilgiler vererek şu ifadeleri kullandı, “Eğitimler interaktif bir ortamda verimli bir şekilde gerçekleşti. Projenin amacı işitme engelli vatandaşlarımızın toplu taşıma da karşılaştıkları sorunların aşılmasıdır. Hem toplu taşımada görev yapan personelin hem toplu taşımayı kullanan vatandaşlara işaret dilinin öğretilmesi amaçlanmıştır.”

ARAÇLAR SINIFA DÖNÜŞECEK

“Konu engelli vatandaşlarımız olunca başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş olmak üzere hepimizin çok hassas olduğunu belirtmek isterim. Toplu taşıma araçlarındaki bilgi ekranlarını yazı tahtasına, akılı tahtaya, araçları ise bir eğitim kampüsüne, sınıfa dönüştürmeyi amaçladık. Uzmanlar tarafından hazırlanan videolarla vatandaşların toplu taşımada geçirdiği zaman daha da değerli bir hale gelecek ve işitme engelli vatandaşlarımıza karşı toplum nezdinde bir farkındalık oluşturacağız.”

FARKINDALIK AMAÇLANIYOR

“İşaret dili öğreniyorum, haydi sen de öğren, mottosu ile toplu taşıma araçlarında zorunlu olarak geçirilen zamanı daha verimli ve öğretici bir hale getirmek için yola çıkılan projede 4 bin personele işaret dili eğitimi verildi. İşitme engelli vatandaşların ulaşım sırasında iletişimle ilgili yaşadığı sıkıntıların giderilmesine yönelik olarak personele; temel eğitim düzeyinde günde iki saat, toplam sekiz saat olmak üzere; iki oturum ve yüzer kişilik gruplar halinde eğitim verildi.”

BİLGİ EKRANLARINDA DERS VERİLECEK

“Otobüs ve Metro Bilgi Ekranları aracılığıyla toplu taşımayı kullanan vatandaşların işaret dilini temel seviyede öğrenmelerinin de amaçlandığı projede öncelikle toplu taşıma araçlarında görev yapan sürücüler ile raylı sistemlerde görevli güvenlik personelinin işaret dilini öğrenmeleri hedeflendi.”

4 BİN PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ

“Bu kapsamda ilk olarak ulaşımda vatandaş ile temas sağlayan; Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 2 bin 536 ulaşım personeline, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığında görev yapan 786 Güvenlik Personeline, Özel Halk Otobüslerinde görev yapan 200 Ulaşım personeline, Özel Toplu Taşımada görev yapan 400 Ulaşım personeline ve Belediye hizmet binasında güvenlik ve halkla ilişkiler birimlerinde görev yapan 35 personeline işaret dili eğitimi verildi.”

94 BİN İŞİTME ENGELLİ VAR

Programda konuşan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise Başkent’in dayanışma katılım ve ortak akılla yürütüldüğünü hatırlatarak şimdiye kadar yaptıkları bazı çalışmaları anlattı. Doğru projeler üzerine çalışıldığı zaman hiç kimsenin itiraz etmediğine dikkat çeken Yılmaz, kentte yaşamı kolaylaştıracak projeler üretilmesinin önemine değindi. Kentte yaşamın kimseye zehir edilmemesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, bu proje ile kentte yaşayan yaklaşık 94 bin işitme engelli vatandaşın hayatının daha da kolaylaşacağını vurguladı. Yılmaz, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA