Toplu taşımada korona denetimi

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte ilçede önlemler daha da sıkılaştırılırken, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Başkan Yardımcısı İhsan Duman toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Sincan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında ilçede bir kez daha denetim gerçekleştirildi.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Albayrak ve ekibi, Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Duman ile Sincan Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler eş zamanlı olarak denetimlere katıldı. Toplu taşıma araçlarını denetleyen ekipler, hem vatandaşları hem de şoförleri maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı. Sincan’da denetimlerin devam edeceğinin altını çizen Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Duman, “Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda taviz vermeyelim. Bu süreci ancak birlikte alacağımız önlemlerle atlatabiliriz. Dikkatli olalım, yetkililerden gelecek uyarıları hassasiyetle uygulayalım.” ifadelerini kullandı.

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri de salgına karşı tedbiri elden bırakmıyor. Pazar yerleri başta olmak üzere birçok işyerinde denetimlere katılan ekipler işletme sahiplerine ve vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak bilgilendirmelerde bulunuyor.