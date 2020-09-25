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Toplu taşımalara Bilgilendirme Etiketleri

EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te hizmet veren EGO otobüsleri başta olmak üzere ANKARAY ve Metro vagonlarına yolcu taşıma kapasitelerine ilişkin bilgilendirme etiketleri yapıştırmaya başladı.
Toplu taşımalara Bilgilendirme Etiketleri

Başkentlilerin günlük olarak kullandığı toplu taşıma araçlarına yerleştirilen uyarıcı nitelikteki bilgilendirme etiketleri, yolcuların ayakta ve oturma sayılarına ilişkin rakamları gösteriyor.

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Sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamaya yönelik önlemleri artıran EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde farklı model ve yaştaki araçlar için belirlenen oranları ayrı ayrı etiketler hazırlayarak yerleştiriyor. 

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OTOBÜS VE RAYLI SİSTEMLERDE YOLCU TAŞIMA KAPASİTELERİ 
EGO’ya ait bin 547 araçlık filoda yer alan bin 101 solo otobüs ile 446 körüklü otobüse toplam bin 993 adet uyarıcı etiket yerleştirildi. ANKARAY’da hizmet veren 33 vagona 66 adet,  Metro’da ise 324 vagona,  toplam 648 adet yolcu kapasitesine ilişkin bilgilendirme etiketleri yerleştirilmeye devam ediyor.

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Başkent'te otobüsleri kullanan vatandaşlar, fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar yan yana oturabilecek. Yeni düzenlemeyle bu süreçte otobüslerde araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30’u kadar, Raylı sistemlerde ise (ANKARAY ve Metro) ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar ayakta yolcu taşınabilecek.

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