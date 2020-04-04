Toplu taşımalarda maskesi olmayan yolcuların alınmayacak

Ankara ve İstanbul'da bugünden itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına, yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

İBB'ye bağlı kuruluş ve iştiraklerde çalışanlardan koronavirüs testi pozitif çıkanlara ilişkin de bilgi veren Ongun, "70’i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48’i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıktı." açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını belirtti.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve bugünden itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, #BirlikteBaşaracağız."