  • BIST 1.409,560
  • Altın 526,11
  • Dolar 9,2050
  • Euro 10,6650
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Toplu Taşımaya Kış Temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarından taviz vermeden 7/24 yoğun mesai harcıyor.
Toplu Taşımaya Kış Temizliği

COVID-19 salgın sürecinde toplum sağlığını gözeten Büyükşehir Belediyesi, okulların açılması ve kış mevsimi öncesi Metro ve ANKARAY İstasyonlarında titiz bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

manset-2-014.jpg

BUHARLI EKİPMANLAR DA KULLANILIYOR

EGO Genel Müdürlüğü Metro İşletme Şube Müdürlüğü temizlik ekipleri düzenli olarak; metro istasyonları giriş noktaları, turnikeler, yürüyen merdivenler ve reklam panoları dahil bekleme yerlerinde de hijyen mesaisini gece geç saatlerde sürdürüyor.

manset-1-004.jpg

Genel temizliğin yanı sıra iç ve dış mekanlarda buharlı ekipmanlarla da temizlik uygulaması başlatan ekipler, Başkentlilerin güvenli ve sağlıklı seyahat etmesini amaçlıyor. 

manset-3-008.jpg

TÜM İSTASYONLARDA DETAYLI KIŞ TEMİZLİĞİ DEVAM EDECEK

EGO Genel Müdürlüğü olarak önceliklerinin halk sağlığı olduğunu ifade eden EGO Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yurtalp Erdoğdu, geniş kapsamlı temizlik çalışmalarıyla ilgili şöyle konuştu:
“Yaklaşan kış mevsimi öncesi ve özellikle üniversitelerin açılması ile birlikte yolcu yoğunluğumuz üst seviyeye ulaşmakta. Periyodik olarak yaptığımız temizlik çalışmalarının yanı sıra detaylı kış temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı da başlattık. Çalışmalarımız kent genelindeki istasyonlarda da devam edecek.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğitime Destek18 Ekim 2021 Pazartesi 00:07
  • Haluk Levent'ten Paylaşım Noktasına Ziyaret18 Ekim 2021 Pazartesi 00:06
  • Estergon Kalesinden Pembe Mesaj18 Ekim 2021 Pazartesi 00:05
  • Başkan Ercan Gençlerle Bir Araya Geldi18 Ekim 2021 Pazartesi 00:04
  • Başkan Esen Çalışmaları İnceledi18 Ekim 2021 Pazartesi 00:03
  • Altındağ'a KKTC Parkı18 Ekim 2021 Pazartesi 00:02
  • Ankara Büyükşehir'den İyilik Hasadı18 Ekim 2021 Pazartesi 00:01
  • Keçiören'e Dev Mesire Alanı16 Ekim 2021 Cumartesi 12:09
  • Pursaklar'da Halı Sahalar Yenileniyor16 Ekim 2021 Cumartesi 00:10
  • Deniz Dünyası Öğrencileri Ağırlıyor16 Ekim 2021 Cumartesi 00:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti