Toplu ulaşım sürücülerine işaret dili eğitimi devam ediyor

EGO Genel Müdürlüğü’nün Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle “İşaret Dili Öğreniyorum Projesi” kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan sürücüler ile Raylı Sistemlerde görev yapan güvenlik personeline verdiği işaret dili eğitimi devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan “İşaret Dili Öğreniyorum Projesi” kapsamında başlattığı eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

“3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü”nde başlatılan “İşaret Dili Eğitimi” ile toplu taşıma araçlarını kullanan sürücüler ile raylı sistemlerde görevli güvenlik personeli işaret dilini öğreniyor.

3 BİN 918 TOPLU ULAŞIM SÜRÜCÜSÜ VE GÜVENLİK PERSONELİ EĞİTİM ALACAK

EGO Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 2 bin 532, Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) 200, Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) 400 ulaşım personeli ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nda çalışan 786 personel başta olmak üzere toplamda 3 bin 918 şoför ve güvenlik personeline verilecek olan işaret dili eğitimi 5 ay sürecek.

Uzman eğitmenler eşliğinde zoom üzerinden gerçekleştirilen eğitimler sonunda hazırlanan materyal ve afişler metro istasyonları ve toplu taşıma araçlarına asılacak. Vatandaşların da öğrenebilmesi amacıyla eğitici videolar ise toplu taşıma araçlarının ekranlarında yayınlanacak.

ENGELLİ VATANDAŞLARIN HAYATI KOLAYLAŞTIRILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için işaret dili eğitimlerini başlattıklarını belirten EGO Genel Müdürlüğü Hizmet İyileştirme Şube Müdürü Mehmet Buzlu, şu bilgileri verdi:

“EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Kent Konseyi iş birliği ile başlatılmış olan İşaret Dili Farkındalık Projesi’nin bir adımı da ‘İşaret Dili Öğreniyorum’ eğitimi. Bu eğitimler kapsamında EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki şoförlerimize, Metrolarda çalışan güvenlik personelimize ve Halkla İlişkiler bankolarında çalışan personelimize eğitim vermeyi planlıyoruz. Pandemi dönemi nedeniyle eğitimlerimizi zoom üzerinden gerçekleştiriyoruz. Eğitimin alt yapısını Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi sağlıyor. Mart ayında başladığımız eğitimleri temmuz ayının sonunda tamamlamayı planlıyoruz.”

EĞİTİMLERE TAM NOT

Ankara’da toplu taşıma araçlarını kullanan sürücüler ile raylı sistemlerde görevli personelin işaret dili eğitimi almasının iletişim eksikliğini ortadan kaldıracağını belirten işitme engelli vatandaşlardan Evren Barışık, “EGO şoförlerine verilen işaret dili eğitimlerine katıldım ve işaret dilini öğrendikleri için çok memnun oldum. İşitme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdıkları için EGO Genel Müdürlüğü’ne ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” dedi.

EGO Genel Müdürlüğü’nde 1 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını ifade eden Murat Eminoğlu ise aldıkları eğitimin yararlı olduğunu vurgulayarak düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“İşaret dili eğitimi verilmeden önce işitme engelli vatandaşlarla karşılaşınca büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Eğitimleri almaya başladıktan sonra kolayca iletişim kurabiliyoruz. İletişim kurunca da çok mutlu oluyoruz. Herkesin bu eğitimi alması ve işaret dilini öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”