Toplu ulaşımda kadın eli

Geçtiğimiz yıl 10 kadın sürücüyü istihdam eden EGO Genel Müdürlüğü, 15 yeni kadın sürücüyü daha filosuna katmaya hazırlanıyor.

İlk etapta sözlü sınavdan geçirilen kadın sürücü adayları, manevra ve sürüş teknikleri konusunda yapılan uygulamalı sınavda ter döktü. EGO Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucu sınavda başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleriyle ilgili eğitimleri ise devam edecek. Tüm sınavlarda başarılı olan adaylar arasından seçilecek 15 yeni kadın sürücü iş başı yaparak, Başkent cadde ve sokaklarında toplu taşıma araçlarını kullanmaya başlayacak.

ALKAŞ: “KADINLARIN YAPAMAYACAĞI HİÇBİR İŞ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

2019 yılında yapılan sınavla 10 kadın sürücüye otobüs kaptanlığını emanet ettiklerini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş,kadın sürücü adaylarının katıldığı uygulamalı eğitimleri yakından takip ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda EGO Genel Müdürlüğümüzdeki kadın personel sayısını artırmayı hedefliyoruz. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmadığını düşünüyoruz. 10 öncü ve cesur kadınımız şimdi Ankara’nın caddelerinde direksiyon sallıyorlar. 20 kadın şoför daha bize başvuruda bulundu. Bugün yapılan sınavla da 15 kadın sürücüyü daha filomuzda görmek istiyoruz. İlk değerlendirmeler yapıldıktan sonra kadın şoför adayları iki aşamalı mülakattan da geçirilecekler, kendilerine başarılar diliyorum.”

“BİZE BU ŞANSI TANIYAN MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Sözlü ve uygulamalı sınavda ter döken sürücü adayları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kadın istihdamını artırmaya yönelik politikasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Çiğdem Kadakoğlu: “20 yıldır araç kullanıyorum. Büyükşehir Belediyesinin iş ilanlarını takip ediyordum. Daha önce Beypazarı-Ankara hattında özel toplu taşıma aracında çalışmıştım. Büyük araçlara karşı hevesim var.”

-Tuğba Canan Akyüz: “2013 yılından beri ağır otobüs merakım vardı ama Büyükşehir Belediyesinde şoför olma hedefim hep vardı. Mansur Başkanımız bize bu hakkı tanıdı. Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. Bu mesleği de sonuna kadar dört dörtlük yapabildiğimizi herkes görecek.”

-Semra Kılınç: “Bir müddet maket uçak eğitmenliği yaptım. Uzun süredir otobüs şoförlüğüne ilgim vardı. Otobüs ehliyetimi aldıktan sonra neden şoförlük yapamayayım diye düşündüm. Bize bu istihdamı yaratan ve bu şansı tanıyan Mansur Başkan’a teşekkür ediyorum. Biz kadınlar her alanda gücümüzü göstereceğimize inanıyoruz.”

-Kezban Akkan: “Kadına olan ön yargıları kırmak için kadının her şeyi başarabileceğini göstermek için buradayım. Bize bu şansı tanıdıkları için teşekkür ediyorum. İşaret dili eğitmeni olduğum için otobüse binen işitme engelli vatandaşlarla da rahat iletişim kurup yardımcı olabileceğim. Gururla bu mesleği yapacağıma inanıyorum.”