  • BIST 1.394,370
  • Altın 503,22
  • Dolar 8,8250
  • Euro 10,2600
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 11 °C
»

Toplu ulaşımda kadın eli

Geçtiğimiz yıl 10 kadın sürücüyü istihdam eden EGO Genel Müdürlüğü, 15 yeni kadın sürücüyü daha filosuna katmaya hazırlanıyor.
Toplu ulaşımda kadın eli

İlk etapta sözlü sınavdan geçirilen kadın sürücü adayları, manevra ve sürüş teknikleri konusunda yapılan uygulamalı sınavda ter döktü. EGO Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucu sınavda başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleriyle ilgili eğitimleri ise devam edecek. Tüm sınavlarda başarılı olan adaylar arasından seçilecek 15 yeni kadın sürücü iş başı yaparak, Başkent cadde ve sokaklarında toplu taşıma araçlarını kullanmaya başlayacak.  

ALKAŞ: “KADINLARIN YAPAMAYACAĞI HİÇBİR İŞ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

2019 yılında yapılan sınavla 10 kadın sürücüye otobüs kaptanlığını emanet ettiklerini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş,kadın sürücü adaylarının katıldığı uygulamalı eğitimleri yakından takip ederek şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda EGO Genel Müdürlüğümüzdeki kadın personel sayısını artırmayı hedefliyoruz. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmadığını düşünüyoruz. 10 öncü ve cesur kadınımız şimdi Ankara’nın caddelerinde direksiyon sallıyorlar. 20 kadın şoför daha bize başvuruda bulundu. Bugün yapılan sınavla da 15 kadın sürücüyü daha filomuzda görmek istiyoruz. İlk değerlendirmeler yapıldıktan sonra kadın şoför adayları iki aşamalı mülakattan da geçirilecekler, kendilerine başarılar diliyorum.”

“BİZE BU ŞANSI TANIYAN MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Sözlü ve uygulamalı sınavda ter döken sürücü adayları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kadın istihdamını artırmaya yönelik politikasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Çiğdem Kadakoğlu: “20 yıldır araç kullanıyorum. Büyükşehir Belediyesinin iş ilanlarını takip ediyordum. Daha önce Beypazarı-Ankara hattında özel toplu taşıma aracında çalışmıştım. Büyük araçlara karşı hevesim var.”
-Tuğba Canan Akyüz: “2013 yılından beri ağır otobüs merakım vardı ama Büyükşehir Belediyesinde şoför olma hedefim hep vardı. Mansur Başkanımız bize bu hakkı tanıdı. Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. Bu mesleği de sonuna kadar dört dörtlük yapabildiğimizi herkes görecek.”

-Semra Kılınç: “Bir müddet maket uçak eğitmenliği yaptım. Uzun süredir otobüs şoförlüğüne ilgim vardı. Otobüs ehliyetimi aldıktan sonra neden şoförlük yapamayayım diye düşündüm. Bize bu istihdamı yaratan ve bu şansı tanıyan Mansur Başkan’a teşekkür ediyorum. Biz kadınlar her alanda gücümüzü göstereceğimize inanıyoruz.”

-Kezban Akkan: “Kadına olan ön yargıları kırmak için kadının her şeyi başarabileceğini göstermek için buradayım. Bize bu şansı tanıdıkları için teşekkür ediyorum. İşaret dili eğitmeni olduğum için otobüse binen işitme engelli vatandaşlarla da rahat iletişim kurup yardımcı olabileceğim. Gururla bu mesleği yapacağıma inanıyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi Meclis Üyelerinden Bağlum'da Bostan Ziyareti05 Ekim 2021 Salı 00:04
  • Toplu ulaşımda kadın eli05 Ekim 2021 Salı 00:03
  • Altındağ’a yeni semt pazarları yapılıyor05 Ekim 2021 Salı 00:02
  • Bilime merak duyanların adresi “Mamak Füzyon”04 Ekim 2021 Pazartesi 00:13
  • Hiçbir çağrı cevapsız kalmıyor04 Ekim 2021 Pazartesi 00:11
  • İlk beton atıldı04 Ekim 2021 Pazartesi 00:10
  • Kent gezileri başladı04 Ekim 2021 Pazartesi 00:07
  • Başkan Altınok Yaşlılar Günü’nü Huzurevinde Kutladı04 Ekim 2021 Pazartesi 00:06
  • Posta Caddesi canlanıyor04 Ekim 2021 Pazartesi 00:05
  • Kayıtlar başladı04 Ekim 2021 Pazartesi 00:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti