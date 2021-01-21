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Toprağın nabzı Gölbaşı’nda atacak

Gölbaşı’nda gerçekleşecek olan tarım fuarının önemine değinen Başkan Ramazan Şimşek “Fuar vesilesiyle 60 bin kişinin Gölbaşı’na gelmesini hedefliyoruz” dedi.
Toprağın nabzı Gölbaşı’nda atacak

Muhtarlarla buluşma toplantısını salgın sebebiyle aşama aşama gerçekleştiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, geçtiğimiz hafta gerçekleşen ilk toplantının ardından, diğer buluşmayı ise bu hafta gerçekleştirdi. Gerçekleşecek olan tarım fuarına ev sahipliği yapacaklarını da aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Hedefimiz 60 bin turisti Gölbaşı’nda ağırlamak” dedi.

Gölbaşı Belediyesi olarak hayata geçirdikleri tasarruflar sayesinde güzel bir yılı geride bıraktıklarını ve bu seneyi de tasarruf yılı ilan ettiklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “2021 yılı Belediyemizde aynı zamanda asfalt yılı olacak. Kırsal mahalle yollarını ve yeni imara açılan, yapılaşmanın tamamlanmadığı bölgelerin yollarını nitelikli hale getirmek, daha hızlı, düşük maliyetli ve etkili yol bakım onarımı hizmeti sunmak için sathi aracımızı da hizmete sunmuştuk. Sathi aracımız ile 1 km sıcak asfalt yerine 10 km soğuk asfalt yapabileceğiz. Bu sayede hem vakit hem de ekonomik anlamda tasarruf sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Bütün mahallelerde eşit ve adil şekilde hizmet sunmak istediklerini ve bu noktadan hareketle çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Ramazan Şimşek, mahallelerde yapılan çalışmaları da aktardı. Başkan Ramazan Şimşek, elektrik direklerinin yenilendiğini ve doğalgazın olmadığı mahallelerde çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyerek “Hemşerilerimizin mağdur olmaması için, alanımız da olmayan noktalarda da çalışmalar yaptığımızı hizmetler sunduğumuzu belirtmek isterim” diyerek sözlerini noktaladı.

Yağlıpınar Muhtarı Ramazan Mirza ise Ramazan Şimşek’e hizmetleri sebebiyle teşekkür ederek “Her zaman yanımızda olduğunuzu hissettirdiniz. Bugüne kadar ölçeklendirme mağduriyetimiz ile kimse ilgilenmemişti. Sizin sayenizde en önemli sorunumuz çözüme kavuştu. Teşekkür ediyorum” dedi.

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