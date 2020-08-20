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Toprak, 12 yıl sonra ürünle buluştu

Elmadağ Belediyesi “Yeşilköy Tarım Projesi” kapsamında 12 yıldır kullanılmayan tarım arazisini üretime açarak köylülere istihdam sağlıyor. Tarladan üretilen organik ürünlerin gelirleri ise öğrencilere burs olarak verilecek.
Toprak, 12 yıl sonra ürünle buluştu

Elmadağ Belediyesi Kuşcuali Mahallesi’nde 12 yıldır kullanılmayan 22 bin 500 metre karelik tarım arazisini kullanıma açarak köylülere istihdam sağladı. Tarımsal üretimi ve çiftçileri desteklemek amacıyla “Yeşilköy Tarım Projesi”  kapsamında hayata geçirilen projede elde edilen gelir öğrencilere burs olarak verilecek

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ORGANİK ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR
Sosyal Belediyecilik anlayışı ile Kırsal Kalkınma projelerini birleştiren Elmadağ Belediyesi, belediyeye ait tarım arazilerinde organik tarım üretimine başladı. Konu hakkında bilgi veren Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, “Yeşilköy Tarım Projesi kapsamında, tarlamızda, domates, biber, salatalık, patlıcan, fasulye, kavun, karpuz, çilek vb. başta olmak üzere çeşitli ürünleri tamamen organik olarak yetiştiriyoruz.”

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ÖĞRENCİLERE BURS OLUYOR
 “Elmadağ Tepebaşı, Samsun yolu kenarında, belediyemiz tarafından kurulan Köylü Ürünleri Pazarında ürünlerin satışını yapıyoruz ve aracı olmadan, ürünler tarladan tüketiciye direk ulaşıyor. Buradan gelecek olan geliri, geleceğimiz olan gençlerimizin, eğitimlerine katkıda bulunmak için burs olarak vereceğiz“ ifadelerini kullandı.

EKİLİ TARLALAR ÇOĞALACAK
Aşkın, “Önümüzdeki yıl Kayadibi, Karacahasan ve Deliller bölgemizdeki Belediyemize ait olan araziler de, ekilecek hale getirilecektir. Önümüzde ki yıl bu bölgelerde de sebze ve seracılık çalışmalarımız başlayacaktır. Üretken, halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir belediye olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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