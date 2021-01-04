Toprak Mahsulleri Ofisi sigortacılık hizmeti alacak

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(TMO) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, sigortacılık hizmeti alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 01/03/2021-01/03/2022 dönemi sigorta hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale ile Toprak Mahsulleri Ofisi ( TMO ) Genel Müdürlüğü ile bağlı işyerlerine ait 41 kalem varlık ve fiillerin çeşitli branşlarda sigortalanması hizmeti alınacak.

İhale için teklifler, TMO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ



Gazeteilksayfa.com