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Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da podyuma çıktı

Milli motosikletçi, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki ikinci etabının ilk yarışını üçüncü sırada tamamladı.
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da podyuma çıktı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ikinci etabı İspanya'da ilk yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından İspanya'nın Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde düzenlenen ilk yarışta, Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu piste çıktı.

PATA Yamaha takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 5'inci cepten başladığı yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Büyük Britanyalı Scott Redding yarışın birincisi olurken, vatandaşı Jonathan Rea ikinci sırada yer aldı.

Salgın arasında kendisini hazır tuttuğunu belirten Razgatlıoğlu, "Bu çalışmaların karşılığını da podyumla aldık. Bu kadar uzun süreden sonra yeniden ritim tutturmak herkes için çok zor. O sebeple geri dönüş yarışında podyumu elde ettiğimiz için çok mutluyum. Her zaman söylediğimiz gibi bizim bir hayalimiz var. 2020 Dünya Superbike şampiyonu olmak. Bu hedefe bir adım daha yaklaştığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Şampiyonada İspanya etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'te yapılacak.

Sürücüler klasmanı
1. Scott Redding: 64

2. Alex Lowes: 58

3. Jonathan Rea: 52

4. Toprak Razgatlıoğlu: 50

5. Chaz Davies: 32

Kaynak: Haber Kaynağı
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