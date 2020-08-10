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Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de sekizinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın üçüncü etabı Portekiz'deki ikinci yarışı 8. sırada tamamladı.
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de sekizinci oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü etabı Portekiz'de ikinci yarışı 8. sırada bitirdi.

Portekiz'in Algarve Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.

İlk yarışta ikincilik elde eden PATA Yamaha takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, ikinci cepten başladığı ikinci yarışı ise sekizinci sırada tamamladı.

Büyük Britanyalı Jonathan Rea yarışın birincisi olurken, vatandaşı Scott Redding ikinci sırada yer aldı.

Milli sporcu, pilotlar klasmanında topladığı 103 puanla 3. sırada bulunuyor.

Can Öncü 10'uncu oldu
Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk sezonunu yaşayan milli sporcu Can Öncü ise sezonun üçüncü etabı Portekiz'deki ikinci yarışı 10. sırada bitirdi.

Turkish Racing Team adına yarışan milli sporcu, ilk yarışı ise tamamlayamamıştı. 

Bahattin Sofuoğlu 5'inciliği elde etti
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Biblion Motoxracing Yamaha takımı adına mücadele eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de kırmızı bayrakla durdurulan iki yarışından da beşincilikle ayrıldı.

Milli sporcu, pilotlar klasmanında 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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