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Topraksız tarımla sudan yüzde 95 tasarruf

Bilkent Üniversitesinden 6 öğrencinin tasarladığı topraksız tarım sistemi, geleneksel tarıma göre yüzde 95 daha az su kullanarak üretimi mümkün kılıyor.
Topraksız tarımla sudan yüzde 95 tasarruf

Teknolojinin gelişmesi, iklim değişikliği gibi nedenlerle tarım sektöründe inovatif projelere hız verildi. Son dönemde suyun daha verimli kullanıldığı, topraksız tarım çözümleri öne çıktı.

Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencileri Ahmet Namlı, Berk Alparslan, Kemal Vatansever, Selim Furkan Tekin, Özge Öztürk ve Zeynep Gönül Şendil'den oluşan ekibin mezuniyet projesi olarak tasarladığı "Minova" adlı sistem de topraksız tarıma yeni bir boyut kazandırdı.

Kapalı alanlarda kolay ve ulaşılabilir şekilde sağlıklı bitkiler yetiştirmek üzere geliştirilen nesnelerin interneti destekli sistem, "aeroponics" denilen, toprak olmadan bitki köklerinin bir sis ortamında kalarak beslendiği bir teknoloji kullanıyor.

Her bitki türü için ideal sıcaklık, nem miktarı, sulama süresi ve verilmesi gereken ışığı kendi ayarlayabilen sistemle, tohumların cihaza yerleştirilmesinden hasada kadar müdahalede bulunulması gerekmiyor.

Bitkinin anlık durum ve kontrolleri, içinde bulunan sensörler sayesinde cihazın üstünde bulunan dokunmatik ekrandan ya da telefonlara yüklenen mobil uygulama üzerinden takip edilebiliyor. Sistemdeki kamera vasıtasıyla da bitkiler uzaktan izlenebiliyor.

Sistemde kayıtlı olmayan bir bitki yetiştirmek veya farklı değerler denenmek istenildiğinde de kontroller bu ekran ya da uygulama üzerinden yapılabiliyor.

"Kaliteli ve düşük maliyetli"

Proje ekibinden Ahmet Namlı, Minova'da kullanılan LED dizilimi ve sistemin bitki türlerine göre farklı çevresel koşullar ayarlayabilmesinin, projelerini benzer topraksız tarım uygulamalarından ayırdığını söyledi.

Bitkilerin verimini ve büyüme hızını artıran LED aydınlatma sisteminin üretiminin ve tasarımının kendilerine ait olduğunu belirten Namlı, şu bilgileri verdi:

"Bu sistem sayesinde bitkiler sadece daha hızlı büyümekle kalmayıp, aynı zamanda daha yüksek besin değerlerine de sahip oluyor. Minova her bitki türü için gerekli su ve besin karışımını kendisi üretebiliyor ve bunu bitkinin olgunluk durumuna göre ayarlayıp bitkiye verebiliyor. Toprak kullanmamasıyla toz, kir, böcek veya benzeri maddeler bitkinin üzerinde kalmıyor."

Yüzde 95'e varan su tasarrufu

Namlı, Minova sayesinde geleneksel tarıma göre yüzde 95 daha az su kullanarak, yüzde 50 daha yüksek besin değerine sahip ve yüzde 45 daha hızlı büyüyen bitki üretebildiklerini bildirdi.

İlk prototiplerini bin 600 liralık bütçeyle yaptıklarını ifade eden Namlı, "Prototipimiz, taze ve sağlıklı sebze-meyve yemek isteyen sporcular, vejetaryenler ve hobi yetiştiricilerinin kendi evlerinde üretim yapmasını sağlıyor. Restoranlar, kafeler, manav ve marketler, toplu üreticiler, topraksız tarım üreticileri gibi daha yüksek miktarlarda 'kaliteli ve düşük maliyetli' üretim yapmak isteyenler için diğer projemiz de mevcut." dedi.

Namlı, üniversitedeki hocalarının projelerini beğeniyle karşıladığını ve kendilerine şirketleşme yönünde tavsiyede bulunduklarını vurgulayarak, konuya ilişkin yatırımcılarla görüşmelerde bulunduklarını dile getirdi. Ahmet Namlı, projeleri için TÜBİTAK'tan destek alma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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