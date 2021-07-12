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Toptancı ve balık hali yenileniyor

Uzun yıllardır Başkent’in yaş sebze-meyve ve balık ihtiyacını karşılayan Ankara Toptancı Hali’nin yıpranan bölümleri yenileniyor. 
Toptancı ve balık hali yenileniyor

 Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı, Başkent’e yakışır bir Toptancı Hali yapılması için harekete geçerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Esnafımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz. Sebze, Meyve ve Balık Toptancı Halimizi günümüz şartlarına uyarlamak ve iyileştirmek için çalışıyoruz. Yıl içerisinde tamamlanacak çalışmalar bittiğinde Ankara’mız kapasitesi artmış ve modern görünümlü bir toptancı haline kavuşacak” dedi.

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DAHA MODERN TASARIMLA İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK BİR TOPTANCI HALİ OLACAK

    İlk etapta Balık Hali için yapım çalışmalarına başlanırken, 14 dükkan ve soğuk hava deposu eklenmesinin planlandığı yenileme projesiyle vatandaşların da alışveriş yapabileceği satış alanlarının kurulması amaçlanıyor.
 İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Murat Sarıarslan, Başkent’e yakışır bir toptancı hali yapılacağını belirterek, proje detaylarını paylaştı: 
“Yenileme sonrası giriş ve çıkışların tek noktadan sağlanması, otopark alanlarının düzenlemesi, boş kasaların kaldırılması ile fiziki kapasitenin artırılması, kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi, peron işlerinin yeniden yapılandırılması, modern güneş enerji sistemli çatı değişim gibi pek çok hizmeti 2021 yılı içerisinde yapmayı planladık. Meyve ve sebzenin dışında balık satışında da Toptancı Hali’nin yeri çok önemlidir.”

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KAPASİTESİ ARTIRILACAK    

 Yıllık 5 bin ton balık satış kapasitesi bulunan Balık Hali’nin önemine dikkat çeken Sarıarslan, “Balık Hali, eski haliyle 10 konteyner olarak yapılmış. Zamanla bu sayı 15’e çıkmış olsa bile mevcut haliyle çarpık bir görüntüye bürünmüş durumda. Yapılacak olan çalışmalar ile Balık Hali’nin 5 bin tonluk kapasitesi 3 katına çıkacak. Meyve sebze de ise 2 katı kapasite hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımız bittiğinde Toptancı Hali mevcut konumunda uzun yıllar kalmaya, yaş meyve, sebze ve balık ihtiyacını en kaliteli şekilde karşılamaya devam edecek” dedi. 

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