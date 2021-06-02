Töre cinayetinde 4 sanığa beraat

Ankara'da Halime Akça'nın, 2012 yılında ailesinin rızası dışında başka bir erkekle yaşadığı için öldürülmesiyle ilgili davada Halime Akça'nın tutusuz yargılanan babası Abdulrezzak, ağabeyi Abdülmelik ve halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça, beraat etti

Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Taburlar köyünde, 2013 yılında hayvanlarını otlatan çoban, toprağa gömülü kadın cesedi buldu. 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü saptanan kadının cenazesi, kimliği belirlenemeyince kimsesizler mezarlığına gömüldü. Cinayetten 7 yıl sonra 'vicdan azabına dayanamıyorum' diyerek ortaya çıkan 'Elma' kod adlı gizli tanık, "Halime Akça, 2012 yılında aile meclisinin verdiği karar doğrultusunda ağabeyleri Abdulşükür ve Abdulmelik ile halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça tarafından bıçaklanarak öldürdü" diye karakola giderek ifade verdi. Bunun üzerine, Halime Akça'nın babası Abdulrezzak, ağabeyi Abdülmelik ve halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça gözaltına alındı. Cinayetten sonra kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ağabey Abdulşükür Akça'nın, Hatay'dan Ankara'ya motosikletiyle geldiği ve evi terk ederek ailesinin rızası dışında bir erkekle yaşayan kardeşi Halime'yi ormanlık alana götürerek öldürdüğü belirlendi. Abdulşükür Akça'nın, cinayetten 1 yıl sonra da Suriye'ye geçip DEAŞ'a katıldığı öne sürüldü.

4 SANIĞA BERAAT, AĞABEYİN DOSYASI AYRILDI

Halime Akça'nın babası Abdulrezzak, ağabeyleri Abdülmelik, Abdulşükür, halasının oğulları Burhan ve Kasım Akça hakkında, 'Yakın akrabayı töre saikiyle tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. 4 tutuklu sanık, dava sürecinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Abdulrezzak Akça, Abdulmelik Akça, Kasım Akça, Burhan Akça ve avukatları hazır bulundu. Savcı esasa ilişkin mütalaasında, Abdulşükür Akça'nın dosyasının tefrik edilerek, diğer sanıklara beraat kararı verilmesini talep etti. Mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti. Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, savcının mütalaası doğrultusunda, suçsuz olduklarına kanaat getirdiği 4 sanığın beraatına karar verdi. Mahkeme Suriye'de olduğu tespit edilen firari şüpheli Abdulşükür Akça'nın dosyasını ise ayırdı.