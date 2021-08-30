Tören için kapatılan caddede kaza; motosikletli genç ağır yaralandı

Edirne'de Nuri Tavukçu'nun (20) kullandığı motosiklet, sürücüsü geçit töreni için trafiğe kapatılan caddede geri manevra yapan yabancı plakalı cip ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Tavukçu hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 30 Ağustos Zafer Bayramı geçit töreninin yapılacağı Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Öcal, kullandığı SN MF 7777 Almanya plakalı cip ile geçit töreni için kapatılan cadde üzerinde geri dönüş yapmak için manevra yaptı. Cip, bu sırada Ali Tavukçu'nun kullandığı 22 NN 598 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Tavukçu, yere düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tavukçu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Polis, kazanın ardından cip sürücüsü Ali Öcal'ı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.