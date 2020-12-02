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Tornacılık yapan Dilek, erkek ustalara taş çıkarıyor

Manisa'da, eleman sıkıntısı yaşayan eşine destek olmak için tornacılık yapmaya başlayan Dilek Heptek (39), meslekte ustalaştı. Heptek, tornacılıkta erkeklere taş çıkarıyor.
Tornacılık yapan Dilek, erkek ustalara taş çıkarıyor

Yunusemre ilçesinde bir çocuk annesi, ev kadını Dilek Heptek (39), eleman sıkıntısı yaşayan eşine destek olmak için tornacılık mesleğine başladı. Eşinin de yardımıyla başladığı meslekte freze, torna ve kaynak makinelerini kullanmayı öğrenen Dilek Heptek, kısa sürede ustalaştı. Ağır işleri başarıyla yapan Heptek, erkek ustalara taş çıkarıyor.

Makine imalat ve tadilatı yaparak hem üretime katkı sağlayan hem de evinin geçimine katkı sağlayan Dilek Heptek, "Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapmaktayım. Eşim 18 yıldır bu işi yapmaktaydı. Daha sonra birlikte bir iş kurmaya karar verdik. İlk başlarda eleman ve maddi sıkıntımız olduğu için birlikte çalıştık. Frezede ben, tornada eşim çalışıyordu. Nerede eksiklik varsa birbirimizi o şekilde tamamlıyorduk. Daha sonra işler yoluna girince eleman almaya başladık ve ben daha çok idari işler yapmaya başladım. Çünkü kurumsal firmalarla çalışmaya başladık. Bunların yazılımları, teknik resimleri ile ilgilendiğim için artık aşağıda değilim ama yine de işin her safhasında varım. Eşimde bu konuda en büyük destekçim oldu" diye konuştu.

'İNSAN İSTEDİKTEN SONRA HER İŞİ YAPABİLİR'

Sanayide çalışmaya başladığı ilk günlerde erkekler tarafından yadırgandığını belirten Heptek, "Ancak zamanla beni benimsediler. Ben de onlara alıştım. Şimdi çok normal karşılıyorlar. Eşim bana 'destek vereceksen ben bu işe gireceğim' dedi. 'Sonuna kadar yanındayım' dedim. Birlikte karar verdik ve başladık. İstedikten sonra her insanın her işi yapabileceğine inanıyorum. En önemli şey istemek" diye konuştu.

'HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK'

Eşiyle beraber çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Yalçın Heptek (44), "Bu meslekte 20 seneye yaklaştık. 2 senedir de eşimle birlikte bu işe girmeye karar verdik. Yıllardır bu işi yapıyorduk ve benim zaten hayalimdi. Hayalimizi gerçekleştirmiş olduk. Eşimin burada bana yardımı önemli. Tek başıma zaten bu işe giremezdim" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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