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Toros Dağları'ndaki seralarda üretilen mantarlar, köyün gelir kapısı

Konya'nın Taşkent ilçesinde köylüler, oluşturdukları kooperatifle Toros Dağları'na 7 büyük mantar serası kurdu. Çetmi Mahallesi'nin yüzde 70'inin üye olduğu kooperatifte toplam 115 katılımcı bulunuyor.
Toros Dağları'ndaki seralarda üretilen mantarlar, köyün gelir kapısı

Göksu Vadisi Kanyonları üzerinde kurulmuş 1620 rakımlı yaklaşık 6 bin 500 nüfuslu Taşkent ilçesinin, Çetmi Mahallesi'nde bir araya gelen köylüler, kurulan Sınırlı Sorumlu Çetmi Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde, Taşeli Havza Kalkınma Projesi kapsamında yüzde 80 devlet desteğiyle mantar serası kurdu. Arazi koşulları nedeniyle tarım yapılamayan bölgede, 115 üyesi bulunan kooperatif ilk üretimine 3 ay önce başladı. Kurulan 7 serada çoğunluğu üyelerin eşleri ve yakınları olan yaklaşık 30 kadın çalışıyor. Kadınlar, seralarda mantar ekimini yaparken türküler söyleyerek çalışıyor.

Mantar seralarının mahalleye gelir getirdiğini ifade eden Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Boz, şunları söyledi:

"Köyümüzün yüzde 70'i kooperatife üye. Çadırları kooperatif adına kurduk, işletmesini yapıyoruz. Serada çalışanlar genellikle kadınlar. Köyümüzdeki kadınlara da iş imkanı oldu. Köyümüzden 25-30 kadın burada çalışıyor. Evde oturmaktansa buraya gelip çalışıyorlar, emeklerinin karşılığını alıyorlar. Çadırlar Taşeli Havza Kalkınma Projesi kapsamında yüzde 80 hibe ile kuruldu. İlk üretimimizde 25 ton mantar aldık. İnşallah bu hasadımızda 35- 40 ton arası mantar hasadı yapmak istiyoruz. Ürettiğimiz mantarları birçok ile gönderiyoruz. Organik olduğu için tüccarlar sürekli soruyorlar. Bölgemizde tarıma elverişli arazi olmadığı için devlet böyle bir proje yapmış. Çok memnunuz, herkesin yapmasını tavsiye ediyoruz. Kurduğumuz seralarla 3 ay önce üretime başladık. Köyümüzdeki kadınlara 1 ayda toplam 35-40 bin TL arasında ödeme yapacağız. Şu anda ikinci hasadımız bekliyoruz."

‘TÜRKÜ SÖYLEYEREK ÇALIŞIYORUZ’

Mantar seralarında çalışan kadınların arasındaki en yaşlısı Nuray Çamurcu (59), ise iş arkadaşlarına sık sık türkü söylüyor. Serada çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çamurcu, "Kooperatifimize katkı için bu çadırları yaptık. Önceleri keçi beslerdik onlardan pek fayda göremedik. Şimdi kooperatifimizle mantar üretip satıyoruz. Şimdiye kadar 25 ton mantar ürettik. Eğer seralar olmaza bu mevsimde evde oturacaktık. Bize de büyük katkısı oldu. Aralarındaki en yaşlısı benim. 8 torunum, 3 gelinim var. Çalışma arkadaşlarımla türkü söylüyoruz, şakalaşıyoruz. Burada eğlenerek çalışıyoruz" dedi.     

Kaynak: Haber Kaynağı
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