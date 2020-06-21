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Torosların karı, serinlik ve geçim kaynağı

ANTALYA ve Muğla taraflarında serinlemek isteyenler, Toroslardan kar taşımaya başladı.
Torosların karı, serinlik ve geçim kaynağı

Antalya'nın Kaş ilçesiyle Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasında kalan Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın eteklerinde bulunan, 2 bin 650 metre yüksekliğindeki Evyaka Yaylası'na giden yoldaki karlar, geçim kaynağı oluyor. Araçlarıyla yaylaya gelenler, önce karın üstünü temizliyor. Ağaç testere motoru veya el testeresi ile önce dikdörtgen prizması şeklinde karın etrafı kesilip, ardından kar kütlesinin altı oyularak, alınıyor. Yaklaşık 60- 70 kiloluk kar kütlesi çıkarıldıktan sonra beyaz çuvallara yerleştirilip, omuzlarda taşınarak, araçların bagajına konuluyor. Araçlarla sahil bölgelerine götürülen kar kütleleri, kimi zaman hediye ediliyor. Ayrıca bu karlar, içine çeşitli meyve aromaları karıştırılarak, hazırlanan soğuk içecek olan 'karlama' yapımında da kullanılıyor. 'Karlama' özelikle sıcak günlerde pazarlarda esnaf ve vatandaşa satılıyor.

Gömbe Mahallesi'nden kar götürmeye gelen Yusuf Şahin, "Yukarı çıkamıyoruz. Biz de bu vesileyle 'Kar alıp gidelim, millete dağıtalım, serinlesinler' dedik" diye konuştu.

Kumluca'dan kar almaya gelen Ramazan Karaboğa, "Kumluca'dan geldik. Biz Yörükler rahatımıza, keyfimize çok düşkün olduğumuz için buradan kar götürüp eşimizle dostumuzla yiyip, serinleyeceğiz" dedi.

Kumluca'dan kar almaya gelen Murat Açıkgöz, "Havanın ısınmasıyla Torosların zirvesine kar kesmeye geldik. Karımızı kestik. Ailemizle, dostlarımızla ağız tadıyla Allah yedirmek nasip etsin. Eşimizle dostumuzla karlama yapıp, yiyeceğiz" diye konuştu.

Kaş'tan kar almaya gelen Emre Alaca da "Biz buradan yaz boyunca kar alıyoruz. Kaş'a götürüyoruz. Karlama yapıyoruz. Tarçınlı, pekmezli, limonlu. İnsanları serinletiyoruz" dedi.

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