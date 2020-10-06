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Torosların suyu yeniden KKTC'yle buluşacak

Türkiye'den KKTC'ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattın deniz geçiş sisteminde yaşanan arızanın giderilmesiyle Torosların suyu yeniden KKTC'ye akacak.
Torosların suyu yeniden KKTC'yle buluşacak

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki söz konusu geçiş sisteminde 8 Ocak'ta meydana gelen arıza yoğun çalışmalar sonucu giderildi. 

Çalışma dahilinde Taşucu'nda bir boru üretim fabrikası kurularak, yedeklerle beraber her biri 500 metre uzunluğunda 10 yeni boru ve bir 150 metrelik ek parça üretildi.

Açık denizde çalışan 6 donanımlı iş gemisi, 4 römorkör ve 4 hizmet teknesiyle deniz dibindeki hasarlı borular yenileriyle değiştirildi.

Arıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teknik ekibi ve yüklenici firmadan toplam 325 kişinin çalışmasıyla giderildi.

Böylece, Torosların memba kalitesindeki suyu yeniden KKTC'ye akmaya başlayacak. Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un Geçitköy Barajı'ndan katılımıyla bugün açılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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