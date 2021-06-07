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Torpilin patlaması sonucu 9 yaşındaki Berra yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta oynayan Berra Elmas E. (9), yanında patlayan torpil nedeniyle yaralandı.
Torpilin patlaması sonucu 9 yaşındaki Berra yaralandı

Olay, İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi, Funda Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Berra Elmas E., sokakta arkadaşlarıyla oynamaya başladı. O sırada çocuklardan biri fitilini yaktığı torpili Berra'nın yakınına attı. Torpilin patlaması sonucu küçük kız, sağ bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan Berra, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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