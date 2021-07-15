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Torpilleri birleştirirken yaşanan patlamada kopan 4 parmağı yerine dikildi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, tarlasında bulunan kayayı parçalamak için evinde çok sayıda torpili birleştirmek isterken yaşanan patlamada kopan 4 parmağı yerine dikilen Şerif Özdemir'in (45) tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Torpilleri birleştirirken yaşanan patlamada kopan 4 parmağı yerine dikildi

Yeni Mahalle 8040 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın 3'üncü katında dün saat 20.00 sıralarında, şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu apartmanın çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu. Bu sırada gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, patlamanın meydana geldiği apartman dairesindeki yaralı Şerif Özdemir'i dışarı çıkardı. Ambulansa alınan Özdemir'in kopan dört parmağına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Özdemir, daha sonra kopan parmaklarıyla birlikte Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen ameliyatla Özdemir'in kopan 4 parmağı yerine dikildi. Tedavisi devam eden Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında polis ekipleri patlamanın yaşandığı evde detaylı incelemede bulundu. Yapılan araştırmada dairede çok sayıda torpil ele geçirildi. Bunun üzerine, soruşturmayı derinleştiren polis, Özdemir'in Menemen ilçesindeki tarlasında bulunan bir kayayı patlamak için Konak ilçesinden satın aldığı çok sayıda torpili birbirine bağladığı sırada patlamanın meydana geldiğini belirledi.

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