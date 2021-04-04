  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Tortum'da ‘yüzen adalar’ turizmi

Erzurum'un Tortum ilçesi Zökün Gölü'ndeki 6 yüzen ada, turizme kazandırılacak. Yüzen adaları ziyarete gelecekler için kompleks bir tesis yapılması amacıyla çalışmalara başlandı.
Tortum'da ‘yüzen adalar’ turizmi

Kent merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adaların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı ve Tortum Belediyesi'nin ortaklaşa yapacağı çalışmayla yüzen adaların ülke ve kent turizmine kazandırılması hedefleniyor. Yüzen adalara giden yol düzenlenirken, hazırlanan projeyle bölgeye restoran, seyir terası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapılacak. Proje kapsamında kurulacak tesis sayesinde yerli ve yabancı turistlere yüzen adaları görebilecekleri, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve keyifle zaman geçirebilecekleri sosyal bir alan sağlanmış olacak. Restoranda satışı yapılacak ürünlerin satın alımı için yerel üreticilere öncelik verilecek ve bu sayede bölge ekonomisine katkı sağlanırken yöresel ürünler de tanıtılacak.

KUDAKA DESTEK VERECEK

Yüzen adaların turizme kazandırılmasıyla ilgili hazırlanan projeye Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) da destek verecek. 'Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı' kapsamında desteklenen ve Tortum Belediyesi tarafından uygulanacak olan 'Tortum Yüzen Adalar Turizme Kazandırılıyor' projesinin protokolünü imzaladıklarını belirten KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, "Tortum Belediyesi tarafından sunulan 'Tortum Yüzen Adalar Projesi' destek almaya hak kazandı. Yüzen Adalar Tortum ilçe merkezimize yaklaşık 5 kilometre mesafede, Erzurum merkeze ise yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunuyor. 6 adet yüzen adananın çevresinde yürüyüş yolları, seyir terası, restoran, araç park alanı gibi alt yapı ve üst yapı tesislerini yaptıracağız. Böylelikle yüzen adalar gibi bir doğal güzelliğimizi hem turizme kazandırmış olacağız hem de sağlanacak turizm hareketliliği ile vatandaşlarımızın gelirlerinin artmasına katkıda bulunmuş olacağız" diye konuştu.

Güven, bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan çalışmanın 4,5 milyon liraya mal olacağını bildirdi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobilin çarptığı taksi betonla toprak arasında asılı kaldı04 Nisan 2021 Pazar 09:36
  • İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza04 Nisan 2021 Pazar 09:35
  • Çalışmaya gittiğini söylediği oğlunu öldürüp, ormana gömmüş 04 Nisan 2021 Pazar 09:35
  • Endonezya'da sel felaketi: 20 ölü04 Nisan 2021 Pazar 09:30
  • Bulgaristan halkı milletvekili seçimleri için sandık başında04 Nisan 2021 Pazar 09:29
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler04 Nisan 2021 Pazar 09:28
  • Bakan Gül: Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer04 Nisan 2021 Pazar 09:27
  • Bakan Gül: Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer04 Nisan 2021 Pazar 09:27
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Haddinizi bilin ve yerinizde oturun04 Nisan 2021 Pazar 09:26
  • Turizmciler Avrupalı turistlerin seyahat kısıtlamasına yönelik kararları bekliyor04 Nisan 2021 Pazar 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti