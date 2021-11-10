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Toruntay : “Atatürk Tüm Dünyaya Işık Tutan Bir Liderdir.” 

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Cumhuriyetimizin kurucusu,  bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde şükranla anmaktayız” ifadelerini kullandı.
Toruntay : “Atatürk Tüm Dünyaya Işık Tutan Bir Liderdir.” 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk milletinin Anadolu topraklarından silinmek istendiği dönemde, Aziz Milletimizin hür ve bağımsız yaşayabileceği Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunun altını çizen Toruntay şunları kaydetti: 

“Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandırmış, bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etmiştir.

Atatürk, yalnızca kazandığı zaferler ve bize kazandırdığı eserlerle değil aynı zamanda engin düşünceleriyle ortaya koyduğu fikirlerle başta milletimiz olmak üzere tüm dünyaya ışık tutan bir liderdir.

İşte bugün vefatının yıl dönümünde hem Atatürk’ün aziz hatırasını, bir kere daha hatırlayacağız hem de Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa kararlılığımızı tazeleyeceğiz.

Bu duygularla, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesinde gücünü Türk Milleti’ne olan inanç ve güveninden alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83. yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şâd olsun!”

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