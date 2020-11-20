Toruntay, o iddiaları yalanladı

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, EGO şoförlerinin liyakatsiz olduğuna ilişkin iddiaları yalanlayarak, "Şoförlerin liyakatsiz ve dikkatsiz olduğu için kazaya sebebiyet verdiklerine inanmıyorum." dedi.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası, kuruluşunun 8’inci yıldönümünü sendika genel merkezinde gerçekleştirilen program ile kutladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında programa katılım sınırlı tutuldu.

8 YILDA LİDER SENDİKA OLDUK

Programda konuşan Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 8 yıl gibi kısa bir süre içinde işkollarında lider sendika olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Sendika Başkanı Toruntay, kuruldukları ilk günden bugüne kadar destek veren herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Bize her koşulda destek veren başta Hak-İş Konfederasyonumuza, kardeş sendikalarımıza, temsilcilerimize ve üyelerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Pandemi dolayısıyla sade bir organizasyon gerçekleştirdik. Her şeye rağmen kuruluş yıl dönümümüzde sizlerle birlikte olduğumuz için yüce Allah’a şükrediyorum.”

SOSYAL SENDİKACILIĞA GAYRET EDİYORUZ

“Bizler yalnızca toplu iş sözleşmesi imzalayan değil aynı zamanda sosyal sendikacılığı uygulayan öncü bir sendikayız. 8 yılda üyelerimizin düğünlerinde 4 bin 970 adet çeyrek altın ve gram altın armağan ettik. Farklı sebeplerden ihtiyacı olan 110 üyemize, 200 bin TL’lik nakit yardımında bulunduk. Tüm üyelerimize her yıl ferdi kaza sigortası yaptık. Yine özel günlerde üyelerimize çeşitli hediyeler sunduk. Üyelerimizin üniversitede okuyan çocuklarına 2 milyon 65 bin TL burs vererek, eğitime olan katkımızı gösterdik. Anlaştığımız bir çok kurumla üyelerimize özel indirimler sağladık. Pandemi döneminde de üyelerimizi yalnız bırakmadık. Koronavirüse yakalanan ve karantinaya alınan 950 üyemize gıda kolisi yardımında bulunduk. Sosyal bir sendikayız ve sosyal sendikacılığımızı devam ettireceğiz.”

21 BİNDEN FAZLA ÜYEMİZ VAR

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıtlarına göre 15 milyona yakın sigortalı çalışan bulunduğunu, bunların sadece 2 milyonun sendikalı olduğuna işaret eden Toruntay, “Bu oran yaklaşık yüzde 14’e tekabül ediyor. Bizimde hizmet verdiğimiz taşımacılık kolunda 850 bin çalışan var. Bunlardan 100 bini sendikalı. 21 bin 867’si Öz taşıma İş Sendikası üyesi. Bu oranları dikkate aldığımızda, iş kolundaki katkımız ortadadır. Biz sadece örgütsüz olan iş yerlerini tercih etmekle kalmıyor, örgütlenmesini tamamlayamadığımız işyerlerinde yasalar çerçevesinde bütün sosyal imkanları üyelerimize ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Ankara'da toplu taşıma araçların karıştığı trafik kazalarına ilişkin sorulan bir soruya ve "liyakatsiz şoförler alınıyor" iddialarına karşı Toruntay, şunları söyledi: "'Yeni alınan ve liyakatsiz şoförler' sözünü doğru bulmuyorum. Bahsedilen kazayı yapan şoförümüz 12 yıldır EGO bünyesinde çalışıyor. 12 yıldır bu işi yapıyor liyakatsiz bir arkadaşımız değil yani.

Yeni şoförlere ihtiyaç olduğunda alım yapılıyor, yeni şoförlerin alınması da gerekiyor. Yakın zamanda yeni araçlar gelecek, onun için de yeni şoförlerin alınması gerekecek"

ŞÖFÖRLERIN HEPSİ KAZA YAPIYORMUŞ GİBİ ALGI DOĞRU DEĞİL

"Şoförlerin liyakatsiz ve dikkatsiz olduğu için kazaya sebebiyet verdiklerine inanmıyorum. Bu anlayış doğru değil, kazadır bu olabilir. Şoförlerin hepsi kaza yapıyormuş gibi bir algı doğru değil. Şoförlerin hepsi hakikaten çok zor şartlarda, halkın içerisinde özveriyle sakince bu işi yapmaya çalışıyorlar. 'Şoförler liyakatsiz, yeni alınmış' sözünü kabul etmemiz doğru değil. Bu çok yanlış bir cümle şakası olmaz."

HEPSİ DE ÖZVERİYLE İŞİNİ YAPIYOR

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin 400 çalışan arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızın hepsi de bu işi özveriyle yapıyor. 'Yeni girenler kaza yapıyor' algısı doğru değil. Bu arkadaşların çoğu Melih Gökçek başkanımız döneminde işe başlayıp hala sürücü olarak görev yapan arkadaşlarımız. Mansur Yavaş döneminde de illaki işe başlayan arkadaşlar var. Şoför ihtiyacı var olacak da. Nerede ihtiyaç varsa orada istihdam edilen arkadaşlarımız oluyor, sonra da olacaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ile EGO'nun yetkilileri ile görüşüyoruz muhtemelen yakın gelecekte yeni şoförler de alınacak."

Osman Akdoğan/Ilksayfa